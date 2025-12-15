50 najgroźniejszych przestępców w UE. Na liście Polacy

Strona internetowa EU Most Wanted, na której znajdują się wizerunki ściganych przestępców – 50 najgroźniejszych – prowadzona jest pod okiem Europolu (policyjna agencja ds. współpracy organów ścigania, jednostka Unii Europejskiej). Lista aktualizowana jest przez Europejską Sieć Zespołów Poszukiwawczych ENFAST.

W tym momencie, w górnej sekcji listy, znajdują się trzej Polacy – Daniel Portka, Michał Dąbrowski i Kamil Pracoń. Wszyscy podejrzani o bardzo poważne przestępstwa.

Oto najgroźniejsi przestępcy z Polski. Ich imiona i nazwiska wyszczególniono na specjalnej, europejskiej witrynie

Przy każdym z poszukiwanych wspomniano pokrótce, co ma na sumieniu – według polskich organów ścigania.

Podstawę poszukiwania Daniela Portki określiła Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Jak czytamy – chodzi o artykuł Kodeksu karnego, mówiący o „obcowaniu płciowym z małoletnim poniżej lat 15, dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania”. Oprócz tego jest on podejrzany o „używanie przemocy, groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na świadka, biegłego, tłumacza, oskarżyciela albo oskarżonego lub w związku z tym naruszanie jego nietykalności cielesnej”.

Ma 46 lat i pseudonim „Gussli”. Ostatni raz zameldowany był w miejscowości Pukarzów na Ziemi Łódzkiej.

A co wiadomo o Kamilu Praconiu? Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu podała taką podstawę poszukiwania – jest podejrzany o „zakładanie lub kierowanie grupą albo związkiem”, w tym mającymi „charakter zbrojny”.

To 31-latek, po raz ostatni zameldowany w stolicy Dolnego Śląska.

I ostatni podejrzany rodak na EU Most Wanted

Ostatni Polak to Michał Dąbrowski. Komenda Wojewódzka Policji jako podstawę wskazała „dopuszczenie się zgwałcenia wspólnie z inną osobą”, a także „rozbój”. Ostatnie rozwinięto o szczegóły, chodzi o przestępstwo, typ kwalifikowany „poprzez posługiwanie się przez sprawcę bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem, środkiem obezwładniającym albo poprzez działanie sprawcy w sposób bezpośrednio zagrażający życiu, zdrowiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem, sposobem” – czytamy na portalu Poszukiwani Policja.

Ma 46 lat. Ostatnim razem zameldowany był w Gdyni, na obrzeżach stolicy Pomorza.

