Pod oceanem kryje się zagadka. Naukowcy właśnie ją odkryli
Bermudy, zdjęcie ilustracyjne
Bermudy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Pixabay / LAWJR
Pod dnem oceanu pod Bermudami naukowcy odkryli niezwykłą strukturę geologiczną. Znalezisko może wyjaśnić, dlaczego archipelag wciąż unosi się ponad otaczającym go Atlantykiem.

Badacze ustalili, że pod skorupą oceaniczną Bermudów znajduje się dodatkowa, wyjątkowo gruba, 20-kilometrowa warstwa skał, umieszczona wewnątrz płyty tektonicznej. – Zazwyczaj mamy spód skorupy oceanicznej, a poniżej spodziewalibyśmy się płaszcza. Ale na Bermudach istnieje jeszcze jedna warstwa, umieszczona pod skorupą, wewnątrz płyty tektonicznej, na której leżą Bermudy – wyjaśnił William Frazer, sejsmolog z Carnegie Science i główny autor badania.

Odkrycie może rzucać nowe światło na zagadkę tzw. wyniesienia oceanicznego Bermudów, czyli obszaru, gdzie dno Atlantyku jest wyraźnie wyżej położone niż w otaczających rejonach. Co istotne, archipelag nie wykazuje aktywności wulkanicznej od około 31 milionów lat. Bermudy nie doświadczają dziś erupcji, a mimo to wyniesienie oceaniczne nie zanikło.

Gigantyczna struktura pod Bermudami. Naukowcy zaskoczeni odkryciem

Zdaniem autorów badań, ostatnia faza wulkanizmu mogła wtłoczyć materiał płaszcza w skorupę ziemską, gdzie następnie zastygł. Taka struktura, mniej gęsta od otaczających ją skał, mogła utworzyć rodzaj „tratwy”, unoszącej dno oceanu o około 500 metrów. – Wciąż znajduje się tam materiał pozostały z czasów aktywnego wulkanizmu pod Bermudami, który może pomagać utrzymywać ten obszar jako wyniesiony fragment Atlantyku – oceniła Sarah Mazza, geolożka z Smith College, niezwiązana z badaniem.

Autorzy badania przeanalizowali zapisy fal sejsmicznych pochodzących z odległych trzęsień ziemi, rejestrowanych przez stację sejsmiczną na Bermudach. Zmiany prędkości fal pozwoliły zobrazować strukturę Ziemi do głębokości około 50 kilometrów i zidentyfikować nietypową warstwę skał.

Inne badania wskazują, że lawy Bermudów są ubogie w krzemionkę i zawierają węgiel pochodzący z głębokiego płaszcza. – Fakt, że znajdujemy się na obszarze, który wcześniej był sercem ostatniego superkontynentu, jest, moim zdaniem, częścią historii, dlaczego jest to wyjątkowe – stwierdziła Sarah Mazza. William Frazer zapowiedział dalsze analizy innych wysp oceanicznych.

