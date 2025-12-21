Seria incydentów z dronami. Turcja analizuje zagrożenie

Jak informują tureckie media, mieszkańcy jednej z miejscowości usłyszeli w piątek wieczorem sygnał dźwiękowy dobiegający z pola, a następnie zauważyli drona opadającego na ziemię z rozwiniętym spadochronem. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono służby. Na miejsce skierowano zespoły saperskie, dochodzeniowe oraz grupy poszukiwawcze z psami tropiącymi.

Specjaliści sprawdzili bezzałogowiec pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Wstępne oględziny nie wykazały żadnych oznaczeń, takich jak napisy, flagi czy emblematy. Dron został zabezpieczony i przetransportowany do Ankary, gdzie ma zostać poddany szczegółowym badaniom.

Seria incydentów z dronami w Turcji. Ankara reaguje

Wcześniej tureckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o odnalezieniu w prowincji Kocaeli wraku drona rosyjskiej produkcji, najprawdopodobniej rozpoznawczego Orłan-10. – Usłyszałem dźwięk schodząc z pola i zdałem sobie sprawę, że urządzenie spadnie. Potem uderzyło i rozbiło się. Bałem się do niego zbliżyć – relacjonował mieszkaniec.

W poniedziałek z kolei resort obrony informował o dronie, który „wymknął się spod kontroli” i zmierzał w kierunku granicy państwa nad Morzem Czarnym. Bezzałogowiec został zestrzelony „w bezpiecznym miejscu z dala od obszarów zaludnionych” przez myśliwce F-16.

Eksperci, cytowani przez portal Defence Blog, wskazują, że zwiększona aktywność dronów może mieć związek z działaniami Rosji wokół tzw. „floty cieni”, wykorzystywanej do omijania sankcji na eksport surowców energetycznych. W tle pozostają również niedawne ataki na port w ukraińskiej Odessie, w których uszkodzone zostały trzy statki należące do Turcji.

W odpowiedzi na te wydarzenia Ankara zaapelowała o zaprzestanie ataków na porty i wezwała przedstawicieli Rosji oraz Ukrainy do wyjaśnień.

