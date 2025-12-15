Takiej mapy jeszcze nie było. Zobaczysz na niej swój dom w 3D

O powstaniu mapy poinformowało „Nature”. „Gigantyczna mapa 3D pokazuje niemal każdy budynek na świecie” – podaje czasopismo naukowe. Redakcja wskazuje, że baza danych, która zawiera 2,75 miliarda budynków, przyda się nie tylko zwykłym ludziom – może ona być pomocna także dla naukowców, umożliwiając im m.in. monitorowanie zmian klimatycznych czy szacowanie ryzyka katastrof.

Projekt nosi nazwę GlobalBuildingAtlas. Przy jego powstaniu korzystano ze zdjęć satelitarnych czy uczenia maszynowego, by wygenerować modele 3D dla 97 proc. budynków na świecie.

Współtwórca mapy ujawnił szczegóły

Mapa po raz pierwszy opublikowana została 1 grudnia, w „Earth System Science Data”. Każdy element został naniesiony na mapę wraz z powierzchnią i wysokością w rozdzielczości przestrzennej trzy na trzy metry.

Jednym ze współautorów projektu jest Xiaoxianga Zhu – ekspert w dziedzinie danych obserwacyjnych Ziemi z niemieckiego Uniwersytetu Technicznego w Monachium. Wskazuje on, że mapa umożliwia ocenę ryzyka planowania urbanistycznego, a nawet może pomóc w usprawnieniu monitorowania przez naukowców celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych dla miast i społeczności.

Badacz wyjaśnia, że wcześniej, by uzyskać podobny efekt, trzeba było używać metod takich jak skanowanie laserowe czy wziąć obrazy stereo o wysokiej rozdzielczości. Ale naukowcy skorzystali z innego rozwiązania, które pojawiło się na drodze rozwoju AI (SI – sztucznej inteligencji) – połączyli głębokie uczenie maszynowe z technikami skanowania laserowego w celu przewidywania wysokości budynków – tłumaczy, za ekspertami, redakcja „Nature”.

Projekt GlobalBuildingAtlas przyniósł zaskakujące obserwacje

Najwięcej zmapowanych obiektów znajduje się w Azji – około 1,22 mld. Na kolejnym uplasowała się Afryka – 540 milionów.

Co jeszcze pokazał projekt? „Analizy w skali miasta pokazują, jak kubatura [objętość- red.] budynków koreluje z gęstością zaludnienia i rozwojem gospodarczym. W Europie Finlandia ma sześciokrotnie większą kubaturę budynków na mieszkańca niż Grecja” – zauważa źródło.

