Ustawa o związkach partnerskich. Nawrocki postawił sprawę jasno

– Jeżeli chodzi o związki partnerskie, nie podpiszę żadnej ustawy, która podważa wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa. Przypomnę, małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, małżeństwo jest chronione w Polsce konstytucją i żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa nie mogą zyskać mojej akceptacji. To jest myślę rzecz dla całej opinii publicznej w Polsce, dobrze znana – powiedział Karol Nawrocki na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.

– Jak mówiłem, jestem gotów do dyskusji o statusie osoby najbliższej, jestem gotowy do takiej dyskusji i rozmów, ale ten projekt nie może w żaden sposób zbliżać do instytucji chronionej, małżeństwa – dodał prezydent.

– Jeżeli możemy pomóc ludziom niezależnie od płci, niezależnie od ich relacji, związków, niezależnie od ich wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to ja jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeśli chcemy dyskutować o jakichś para-małżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Polski, to do tego gotowy nie jestem – kontynuował Karol Nawrocki.

Wkrótce więcej informacji