Ustawa o związkach partnerskich. NL i PSL „spotkali się w połowie drogi”

W ubiegłym tygodniu przewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu – Włodzimierz Czarzasty, a także minister obrony narodowej i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego – Władysław Kosiniak-Kamysz poinformowali wspólnie o osiągnięciu porozumienia w sprawie dzielącego partie postulatu. Nie ujawnili jednak szczegółów. – Więcej informacji podamy za tydzień, tak się umówiliśmy z panem marszałkiem, z całym zespołem, na wspólnym oświadczeniu, wspólnej konferencji prasowej. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze – zapowiadał wicepremier.

17 października w Warszawie, przed wejściem do Sali Kolumnowej w Sejmie, odbył się briefing prasowy, poświęcony sprawie związków partnerskich. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazała, że lewica i ludowcy „spotkali się w połowie drogi”. Owocem kompromisu jest projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. – Umowa jest zawierana u notariusza i reguluje prawa i obowiązki. Mówi o wzajemnej pomocy, trosce, lojalności – wskazała Kotula.

Jest kompromis. Sprawy światopoglądowe odłożono na bok

Politycy PSL-u i NL poświęcili uwagę m.in. kwestiom majątkowym. Projekt ustawy „reguluje kwestie prawa do mieszkania, możliwości wzajemnych alimentów, wzajemnej dostępnej informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, możliwości wspólnego rozliczania, jeśli zadeklarowało się wspólność majątkową, ale także zwolnienia od podatku od czynności cywilno-prawnych, gwarantuje rentę rodzinną”. Ponadto reguluje kwestie dziedziczenie testamentowe, ubezpieczenie zdrowotne dla obu stron czy urlop opiekuńczy – wymieniała w piątek wiceministra.

Zgodnie z projektem ustawy z jednej strony stan cywilny partnerów nie ulegnie zmianie po zawarciu umowy, ale z drugiej – nie będą mogli oni zawrzeć związku małżeńskiego.

Przedstawiciele PSL-u wskazali, że kompromis omija kwestie światopoglądowe. Związek partnerski nie będzie równał się zawarciu małżeństwa. Nie porusza też obszaru adopcji dzieci przez jedną ze stron.

