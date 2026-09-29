Leon XIV pyta, co znaczy być człowiekiem. „Żyjemy w epoce pysznych narcyzów”

Współczesny świat pełen jest narcyzów, którzy znają cenę wszystkiego, ale nie znają wartości niczego. Wystarczy trochę pieniędzy i władzy, żeby zapomnieć, kim było się jeszcze wczoraj.
Papież Leon XIV, przemawiając w siedzibie UNESCO w Paryżu, zwrócił uwagę na konieczność troski o najsłabszych. Jednym z takich ogniw są osoby starsze. Chodzi o poszanowanie ich godności. Chorzy i starsi żyją często w zapomnieniu i w zaniedbaniu. U podłoża odrzucenia i marginalizacji leżą względy ekonomiczne. Wówczas nie człowiek znajduje się w miejscu centralnym, ale pieniądz będący powiernikiem kultury odrzucenia.
Kupczenie drugim człowiekiem
Źródło: Wprost
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