Leon XIV pyta, co znaczy być człowiekiem. „Żyjemy w epoce pysznych narcyzów”

Papież Leon XIV, przemawiając w siedzibie UNESCO w Paryżu, zwrócił uwagę na konieczność troski o najsłabszych. Jednym z takich ogniw są osoby starsze. Chodzi o poszanowanie ich godności. Chorzy i starsi żyją często w zapomnieniu i w zaniedbaniu. U podłoża odrzucenia i marginalizacji leżą względy ekonomiczne. Wówczas nie człowiek znajduje się w miejscu centralnym, ale pieniądz będący powiernikiem kultury odrzucenia.

Kupczenie drugim człowiekiem