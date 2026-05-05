Potężny pożar lasu. Dym widać z 70 kilometrów

Ogień, który trawi las próbują ugasić nie tylko jednostki straży pożarnej, ale i samoloty oraz śmigłowiec. Ruch na drodze wojewódzkiej numer 849 został wstrzymany.

Pierwszy sygnał o pożarze wpłynął do strażaków około godziny 16.

Strażacy, samoloty i śmigłowiec w akcji

Jak przekazał dziennikarzom Wirtualnej Polski oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, „sytuacja jest bardzo rozwojowa”. – Mamy pożar wierzchołkowy lasu, płoną korony drzew – powiedział strażak.

Na miejscu o godzinie 17:30 pracowało blisko 30 zastępów straży pożarnej. Ze względu na rozmiary trawiącego las ognia, kolejne jednostki dołączają do akcji. Trudny do ugaszenia pożar pogarsza panująca w lasach susza.

– W działaniach biorą udział także dwa samoloty i jeden śmigłowiec – mówi Wirtualnej Polsce oficer dyżurny z KW PSP w Lublinie.

Nie tylko pożar. Ogromne zadymienie

Jak dziennikarzom powiedziała internautka, pani Małgorzata, pożar wygenerował ogromne ilości dymu. Chmurę widać „aż z okolic Krasnegostawu położonego około 70 kilometrów od miejsca pożaru”.

Dodatkowo w okolicy miejsca akcji gaśniczej wprowadzono objazdy lokalnymi drogami. Na 45 kilometrze drogi wojewódzkiej numer 849 wstrzymano bowiem ruch pojazdów.

