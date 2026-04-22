Ten kraj dołączy do Unii Europejskiej szybciej niż Ukraina? Zapadła decyzja

W środę 22 kwietnia kraje Unii Europejskiej podjęły decyzję w sprawie Czarnogóry. Postanowiono rozpocząć prace nad projektem traktatu akcesyjnego dla tego kraju. Władze Czarnogóry mają nadzieję, że do Wspólnoty dołączą najpóźniej w 2028 roku.

Unia Europejska się rozszerza. Czarnogóra coraz bliżej celu

Choć w ostatnich latach w mediach dużo mówi się o ewentualnym rozszerzeniu UE o Ukrainę, to inny kraj wkrótce dołączy do 27 państw członkowskich. Mowa o Czarnogórze, której rząd we wrześniu ubiegłego roku jako planowaną datę wskazał 2028 roku.

Czarnogóra to jedna z byłych republik Jugosławii, licząca około 600 tysięcy mieszkańców. Niepodległość uzyskała dopiero w 2006 roku, ale jeszcze przed tym faktem jednostronnie przyjęła euro jako swoją walutę w 2002 roku. Premier Milojko Spajić ma nadzieję, że równocześnie z wejściem jego kraju do Unii Europejskiej zostanie on także przyjęty do strefy euro.

Czarnogóra odbiera gratulacje. „To ważny krok”

W środę Czarnogórcom gratulował Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. – Decyzja o powołaniu grupy roboczej w celu opracowania nowego traktatu akcesyjnego jest kluczowym wydarzeniem – zwracał uwagę. Wtórowała mu komisarz ds. rozszerzenia UE Marta Kos.

„To ważny krok na drodze do członkostwa w UE, wyraźne uznanie postępów Czarnogóry i zachęta do przyspieszenia reform” – pisała na platformie X. „Daje to również szansę wyciągnięcia wniosków z poprzednich rozszerzeń i uwzględnienia nowych, silniejszych zabezpieczeń w przyszłych traktatach akcesyjnych, aby zapobiec odstępstwom od praworządności i podstawowych wartości” – podkreślała.

Czytaj też:

Magyar musiał się ugiąć. Węgry odblokowały wielki projekt Unii Europejskiej

Zniszczył ukraińską i unijną flagę, negował zbrodnie III Rzeszy. Zapadła decyzja ws. immunitetu Brauna