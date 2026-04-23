Kryzysowy szczyt Unii Europejskiej. Pięć rzeczy, na których trzeba się skupić

Cypr po raz pierwszy w historii gości wszystkich przywódców Unii Europejskiej. Unijni liderzy spotkają się 23 i 24 kwietnia w Nikozji i znanym imprezowym kurorcie Ajia Napa. Politycy, wśród których zabraknie np. Viktora Orbana, w kontekście konfliktu w Iranie i na Bliskim Wschodzie mają omówić: wysiłki Europy na rzecz deeskalacji i pokoju, wolność żeglugi w cieśninie Ormuz, a także skutki wysokich cen paliw kopalnych oraz instrumenty, którymi dysponuje UE.

Poruszone zostanie również wdrażanie decyzji podjętych na posiedzeniu Rady Europejskiej 19 marca, zwłaszcza w dziedzinie energii. Biorąc pod uwagę ogólną sytuację geopolityczną, dyskusje mogą też dotyczyć kwestii związanych z tzw. klauzulą wzajemnej obrony Unii Europejskiej, w świetle obecnie prowadzonych prac. Unijni przywódcy wysłuchają także Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy podczas wideokonferencji przekaże najnowsze informacje o rosyjskiej wojnie przeciwko jego krajowi.

Nieformalne spotkanie szefów państw i rządów na Cyprze. Znamy program szczytu

Unijni przywódcy będą również rozmawiać o wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2028 – 2034, czyli o długofalowym budżecie UE, w szczególności z myślą o dostosowaniu ambicji Unii Europejskiej do odpowiedniego poziomu finansowania. W tej materii unijni liderzy skupią się na nowych zasobach własnych, czyli źródłach dochodów w budżecie UE.

Drugą rzeczą jest sposób, w jaki wieloletnie ramy finansowe mogą przyczynić się do realizacji długoterminowego programu Unii Europejskiej w zakresie konkurencyjności. Politycy będą regularnie powracać do tematu WRF na przestrzeni całego bieżącego roku, aby we właściwym czasie wypracować porozumienie w tej sprawie. W piątek podczas nieformalnego obiadu roboczego do unijnych przywódców dołączą kluczowi partnerzy regionalni z Bliskiego Wschodu.

