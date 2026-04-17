Nowy obowiązek dla właścicieli kotów i psów. Zignorujesz go? Grozi ci do 5 tys. zł kary

W piątek 17 kwietnia posłowie przegłosowali ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Za jej przyjęciem zagłosowało 245 posłów, przeciwko 22, a aż 177 wstrzymało się od głosu.

KROPiK. Właściciele psów i kotów będą mieli nowy obowiązek

Nowe przepisy zakładają utworzenie krajowej bazy zaczipowanych zwierząt, którą stworzy i prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawodawca chce uniknąć wprowadzania pustych przepisów, dlatego jednocześnie wprowadził obowiązek zaczipowania wszystkich psów i kotów, które mają właścicieli. Gminy mogą też dobrowolnie zadbać o czipy kotów, które żyją na wolności.

Obowiązek oznakowania kotów i psów dotyczyć będzie także czworonogów, które przebywają w schroniskach oraz domach tymczasowych, prowadzonych przez aktywistów. Koszt czipa oraz rejestracji zwierzęcia ustalono na 50 zł za pojedynczą usługę. Opłaty pobierać będą lekarze weterynarii. Karą za niedopełnienie obowiązku zaczipowania psa lub kota będą grzywny, wynoszące od 20 do 5000 zł.

Właściciele psów i kotów będą mieli dostęp do KROPiK poprzez aplikację mObywatel. Dzięki temu uzyskają wygodne przypomnienie o nadchodzących terminach szczepień przeciwko wściekliźnie. Posłowie wprowadzili też poprawki zgodnie z wolą Komisji Nadzwyczajnej ds. ochrony zwierząt. Przyjęto termin maksymalny 14 dni na odebranie zwierzęcia ze schroniska lub domu tymczasowego. Po jego przekroczeniu policja otrzyma zawiadomienie o porzuceniu zwierzęcia.

KROPiK. Kto będzie miałwgląd w rejestr?

Technik weterynarii otrzymał dodatkowo możliwość wydania elektronicznego dokumentu, potwierdzającego oznakowanie psa lub kota. Taki sam dokument można samodzielnie pobrać z KROPiK zarówno w domu, jaki schronisku czy domu tymczasowym. W rejestrze będzie można też aktualizować dane właściciela zwierzęcia, np. po zawarciu ślubu.

Przez pierwsze 3 lata od wejścia ustawy w życie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma zapewniać nieodpłatną rejestrację psów i kotów z czipami wczepionymi przed tym dniem. Nieodpłatny dostęp do danych w rejestrze otrzymają m.in. gmina, policja, straż gminna lub wyznaczona przez wójta osoba w przypadku jej braku, Inspekcja Weterynaryjna, prokuratura i sądy w związku z prowadzonymi sprawami. Dostęp będą mieli też lekarze weterynarii oraz w mniejszym zakresie osoby zgłoszone przez schroniska czy domy tymczasowe.

Właściciele zwierząt będą mieli dostęp do danych związanych ze swoim podopiecznym. Umożliwi im się zmianę adresu, numeru telefonu, imienia zwierzęcia. Będą mogli też wprowadzić datę i przyczynę śmierci pupila. Planowo rejestr ma powstać w ciągu dwóch lat. Przez kolejne trzy lata trwać będzie identyfikacja i rejestracja psów i kotów.

Ustawa trafi jeszcze do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.

