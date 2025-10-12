Tak Sterczewski mówił o śmierci polskiego żołnierza. Jest reakcja BBN

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się pod koniec maja 2024 roku przy granicy polsko-białoruskiej. W okolicach Dubicz Cerkiewnych grupa migrantów próbowała nielegalnie dostać się do Polski. Jeden z polskich żołnierzy został brutalnie zaatakowany przez cudzoziemca.

Mateusz Sitek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Mimo wysiłków lekarzy odniesione przez niego obrażenia okazały się na tyle poważne, że życia 21-latka nie udało się uratować.

Tak Sterczewski mówił o śmierci polskiego żołnierza

Do tragedii w rozmowie z Polsat News wrócił Franciszek Sterczewski. Według polityka KO „nie doszłoby do śmierci żołnierza, gdyby przy granicy były po prostu procedury cywilne, prawne, a nie szarpaniny i konflikty”.

– Ten i poprzedni rząd woli piękne hasła i hashtagi typu murem za polskim mundurem, a prawda jest taka, że granica nie jest wystarczająco szczelna. Mury nie działają. Jedyny mur, który jest mało przepuszczalny to ten na granicy między Koreami – stwierdził polityk.

Sterczewski o śmierci polskiego żołnierza. BBN reaguje

Na słowa Franciszka Sterczewskiego o śmierci Polaka ostro zareagowało BBN. W oświadczeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreślono, że „przyczyną śmierci Mateusza Sitka była napaść, której dopuścił się obcokrajowiec sprowadzony pod granicę białorusko-polską przez białoruskie służby”.

„Ten młody żołnierz zginął, strzegąc nienaruszalności granicy naszej Ojczyzny, za co należy mu się wieczna pamięć i cześć” – dodano.

BBN wspomniał również o postanowieniu Karola Nawrockiego, które mówi o „użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Straży Granicznej w ramach obrony granic”. „Twierdzenie, że żołnierze realizują zadania poza procedurami, jest kłamstwem” – napisano.

W dalszej części wpisu posłowi KO wypomniano, że „zachowania z sierpnia 2021 r., kiedy to próbował przedrzeć się przez kordon Straży Granicznej z zamiarem wsparcia nielegalnych migrantów koczujących w pobliżu miasta Usnarz Górny”.

