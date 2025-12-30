Zgoda Ukrainy na odnalezienie mogiły ze szczątkami pomordowanych Polaków. Ważne zastrzeżenie

„Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała kolejną zgodę na poszukiwania Polaków zamordowanych przez oddział Ukraińskiej Armii Powstańczej w Puźnikach. Poszukiwania kolejnej zbiorowej mogiły rozpoczną się wiosną 2026 roku. Jest to kontynuacja projektu zapoczątkowanego jesienią 2022 r”.. – poinformował w mediach społecznościowy europoseł PiS Michał Dworczyk. W nieodkrytych dołach mogą znajdować się ciała około 80 osób.

Kijów wydał zgodę. Będą kolejne prace poszukiwawcze w Puźnikach

Informację o zgodzie na drugą część prac poszukiwawczych na Wołyniu potwierdził RMF FM wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz. Zgoda wydana przez kijowskie władze dotyczy prac mających na celu odnalezienie drugiego dołu ze szczątkami pomordowanych w 1945 r. Polaków. Nie jest to jeszcze zgoda na ekshumacje. Zgodnie z prawem ukraińskim taka możliwość będzie istniała dopiero po przeprowadzeniu prac poszukiwawczych i odnalezieniu mogiły.

We wtorek 23 grudnia ukraińskie Ministerstwo Kultury podało, że Ukraina i Polska rozpoczęły przygotowania do prac poszukiwawczych. 19 grudnia 2025 r. w miejscowości Uhły w obwodzie rówieńskim odbyła się wycieczka rozpoznawcza z udziałem specjalistów ze strony ukraińskiej i polskiej w celu omówienia dalszych badań, które odbędą się w marcu-kwietniu 2026 r.

Ukraina i Polska rozpoczęły przygotowania do prac poszukiwawczych

Podczas wyjazdu specjaliści obejrzeli miejsce przyszłych badań poszukiwawczych, ustalili potencjalne terminy ich przeprowadzenia, omówili kwestie logistyczne, pilne potrzeby, metodykę prowadzenia prac, a także kwestie bezpieczeństwa podczas ich realizacji, które są szczególnie aktualne w warunkach pełnoskalowej wojny wywołanej przez Rosję.

Prace te planowane są na wiosnę 2026 r. zgodnie z ustaleniami osiągniętymi podczas posiedzeń ukraińsko-polskiej grupy roboczej ds. pamięci historycznej, a w szczególności zapisanymi we wspólnym komunikacie dotyczącym wyników jej działalności w 2025 r.

