Europoseł PiS o szokujących danych. „Ponad 100 tys. ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach”

Michał Dworczyk powiedział na kanale YouTube Ryszarda Czarneckiego o szczegółach „ludobójstwa na Polakach”, do którego doszło na kresach RP. Europoseł PiS wyjaśniał, że w sobotę odbył się pogrzeb kolejnych ofiar naszych rodaków zamordowanych przez nacjonalistów ukraińskich działających w UPA. Niektóre szczątki były tak wymieszane, że niemożliwa była ich identyfikacja.

Polityk wyjaśniał, że w lutym 1945 r. „bandyci z UPA” zamordowali ponad 90 osób we wsi Puźniki. Fundacja i Demokracja w 2022 r. wystąpiła do władz ukraińskich o pozwolenie na poszukiwania i je dostała. W 2023 r. znaleziono jamę grobową, w której było pochowanych ponad 40 osób. Następie doszło do ekshumacji i ponownego pochówku. W pogrzebie wzięli udział nie tylko członkowie rodziny ofiar, ale też wysocy przedstawiciele władz ukraińskich.

Polityk PiS o postawie Ukrainy ws. ludobójstwa na Polakach. „Jesteśmy w innym miejscu”

– Tu już nie ma kwestionowania, że do ludobójstwa doszło, że takie zdarzenia miały miejsce. Oczywiście jest cały czas różnica w narracji. Ukraińcy kwestionują skalę, kwestionują przyczyny tego, co się zdarzyło, ale jesteśmy zdecydowanie w innym miejscu niż jeszcze 10 lat temu – przekonywał Dworczyk. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości dodał, że „ponad 100 tysięcy naszych rodaków zostało zamordowanych przez oddziały UPA, przez ukraińskich nacjonalistów”.

– W zależności od ocen historycy uważają, że od tysiąca do czterech tys. miejscowości było świadkiem i w tych miejscowościach miały miejsce te dramatyczne zdarzenia, więc miejmy nadzieję, że ta pierwsza po wielu latach ekshumacja rozpocznie pewien ciągły proces, który będzie już niezakłócony, ale nawet jeśli tak się stanie, to musimy mieć świadomość, że ten proces potrwa lata, a może nawet i dekady – podsumował Dworczyk.

