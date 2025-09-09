Skandaliczny komunikat ukraińskiego IPN. Jest reakcja po interwencji polskiego MSZ

W sobotę 6 września odbyły się uroczystości pogrzebowe, podczas których pochowano szczątki ofiar Zbrodni Wołyńskiej w ukraińskich Puźnikach. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, po wszystkim doszło do małego skandalu i interwencji naszego MSZ.

Zbrodnia w Puźnikach. Ukraiński IPN zmieniał komunikat

IPN Ukrainy na swojej stronie internetowe opublikował komunikat, który nie był zgodny z prawdą historyczną. Na portalu napisano, że pogrzeb dotyczył ofiar „sowieckiej represji”. Polski resort spraw zagranicznych zareagował na to przekłamanie i doprowadził do zmiany treści komunikatu.

Strona ukraińska usunęła nieprawdziwy zapis o sowieckiej represji, ale nie podała prawdziwych sprawców. Zamiast tego napisała ogólnie o „ofiarach, które zginęły w 1945 roku” i „ponownym pochówku szczątków znalezionych podczas ekshumacji”. Na stronie internetowej nie wspomniano, że sprawcami zbrodni byli ukraińscy nacjonaliści, którzy wymordowali swoich polskich sąsiadów w Puźnikach.

Ekshumacje w Puźnikach

Po wznowieniu ekshumacji ofiar Zbrodni Wołyńskiej, w Puźnikach odkryto do tej pory szczątki 42 osób. Był to kości 11 dzieci, 16 kobiet i 10 mężczyzn. Historycy szacują, że w nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku w Puźnikach w obecnym obwodzie tarnopolskim wymordowano od 50 do 120 Polaków. Winą za zbrodnię obarcza się Petro Chamczuka, kierującego sotnią UPA Szare Wilki.

Podkreśla się, że oddział uderzył na wieś około godziny 3 w nocy, kiedy miejscowych broniło zaledwie kilkanaście osób. Była to jedna z ostatnich akcji Wilków. Chamczuk i jego ludzie nigdy nie ponieśli konsekwencji.

Prace ekshumacyjne w Puźnikach trwały od 23 kwietnia do 10 maja. Były to pierwsze działania tego typu od czasu, gdy w listopadzie 2024 roku Ukraina zniosła zakaz poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów.

