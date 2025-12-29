Zełenski po rozmowach z Trumpem o „wielkim sukcesie”. Wspomniał o „kamieniu milowym”

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Trumpem w prywatnej rezydencji amerykańskiego przywódcy Mar-a-Lago na Florydzie. Po zakończeniu rozmów odbyła się prywatna konferencja z udziałem prezydentów obu państw. Trump podkreślił, że „spotkanie przebiegło znakomicie”. Dodał, że odbył również ponad dwugodzinną rozmowę z Władimirem Putinem, która była „bardzo owocna”.

Donald Trump o porozumieniu pokojowym Ukrainy i Rosji. „Jesteśmy już bardzo blisko”

– Omówiliśmy wiele punktów i uważam, że zbliżamy się do porozumienia, być może jesteśmy już bardzo blisko – stwierdził przywódca USA. Trump mówił o „wspaniałych” europejskich przywódcach, z którymi wraz z Zełenskim rozmawiali po zakończeniu ich spotkania. Takim samym określeniem nazwał ich rozmowę. – Nasze spotkanie było doskonałe. Omówiliśmy około 95 proc. spraw. Poczyniliśmy ogromne postępy w zakończeniu tej wojny – mówił prezydent Stanów Zjednoczonych.

Trump dziękował swojemu specjalnemu wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi, Jaredowi Kushnerowi, Marcowi Rubio i Pete’owi Hegsethowi. O dwóch pierwszych powiedział, że „wykonują niesamowitą pracę”, z kolei cała czwórka według Trumpa „robi coś, czego nikt inny nie byłby w stanie dokonać”. Zełenski podziękował Trumpowi za „wspaniałe spotkanie w niesamowitym miejscu” oraz Witkoffowi i Kushnerowi.

Wołodymyr Zełenski o postępach w ostatnich tygodniach

– Odbyliśmy naprawdę świetne dyskusje na wszystkie tematy. Doceniamy postępy, jakie poczyniły zespoły amerykańskie i ukraińskie w ostatnich tygodniach – stwierdził ukraiński przywódca. Zełenski podziękował z kolei sekretarzowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustemowi Umierowowi oraz szefowu sztabu generalnego ukraińskich Sił Zbrojnych generał broni Andrijowi Hnatowowi.

– Omówiliśmy wszystkie aspekty ram pokojowych, które obejmują i osiągnęliśmy wielki sukces. Uzgodniono 20 proc., a gwarancje bezpieczeństwa USA i Ukrainy uzgodniono w 100 proc. Gwarancje bezpieczeństwa USA, Europy i Ukrainy prawie uzgodnione. Wymiar militarny uzgodniony w 100 proc. Plan rozwoju jest finalizowany, omówiliśmy również kolejność kolejnych działań – wymieniał Zełenski.

Będzie kolejne spotkanie USA – Ukraina

– Zgadzamy się, że gwarancje bezpieczeństwa są kluczowym kamieniem milowym w osiągnięciu trwałego pokoju, a nasze zespoły będą kontynuować współpracę z wieloma przywódcami, w tym z NATO i UE. Zgodziliśmy się również, że nasze zespoły spotkają się w najbliższych tygodniach, aby sfinalizować wszystkie omówione kwestie, a także uzgodniliśmy z prezydentem Trumpem, że w styczniu będzie on gospodarzem spotkania europejskich przywódców i delegacji ukraińskiej w Waszyngtonie – kontynuował prezydent Ukrainy.

Zełenski na koniec stwierdził, że jego kraj jest „gotowy na pokój” i ponownie podziękować Trumpowi za „ciepłe przyjęcie i merytoryczną dyskusję”. „Cały świat docenia wysiłki prezydenta Trumpa i jego zespołu na rzecz pokoju” – napisał w mediach społecznościowych rosyjski wysłannik Kiriłł Dmitrijew. Kancelaria Prezydenta podała z kolei, że Karol Nawrocki uczestniczył w telekonferencji przywódców europejskich.

Trump spotkał się z Zełenskim w Mar-a-Lago. Komunikat Kancelarii Prezydenta Nawrockiego

„Omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie. Prezydent podkreślił duże zaangażowanie Trumpa w proces pokojowy i podziękował za dzisiejszą rozmowę. Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako hub dla ponad 90 proc. pomocy dla Ukrainy” – brzmi fragment wpisu.

„Stąd pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa. Dzisiejsza rozmowa pokazuje, że wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich zainteresowanych stron. Determinacja strony amerykańskiej i jedność stanowiska państw europejskich daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Rosję” – podsumowano.

