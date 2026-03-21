Zaskakujący wpis Trumpa. „Cieszę się, że nie żyje”

Były dyrektor Federalnego Biura Śledczego Stanów Zjednoczonych nie żyje – poinformowały zagraniczne media, m.in. agencja Reutera. Mueller kierował pracami FBI od 2001 do 2013 roku. Jednym z głośniejszych śledztw, które prowadził, było to dot. rzekomej rosyjskiej ingerencji w kampanię wyborczą w USA.

Warto przypomnieć, że to właśnie dzięki odniesieniu zwycięstwa w tej kampanii Trump został 45. przywódcą Ameryki (jego jedyną konkurentką była wówczas demokratka Hillary Clinton, żona byłego prezydenta USA – Billa, była sekretarz stanu). Zespół, którym kierował Mueller, weryfikował, czy ludzie z otoczenia Trumpa mają powiązania z Kremlem. Ostatecznie nie udało się dowieść, że republikanin przy okazji wyborów współpracował z ludźmi Władimira Putina.

„Nie będzie już mógł krzywdzić niewinnych ludzi”

Jak na wieść o śmierci byłego szefa FBI zareagował Trump? Opublikował z tej okazji krótki wpis na platformie TRUTH Social.

„Robert Mueller właśnie zmarł. Świetnie, cieszę się, że nie żyje. Nie będzie już mógł krzywdzić niewinnych ludzi!” – stwierdził w sobotę (21 marca).

