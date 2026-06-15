Dwa katastrofalne błędy seniorów. Tak niszczą „efekt sanatorium”

Pobyt w sanatorium przynosi ulgę osobom, które cierpią na choroby przewlekłe lub walczą o powrót do sprawności po przejściu poważnych zabiegów. Pomaga leczenie uzdrowiskowe, a także rehabilitacja. Efekty, które przynosi turnus, można jednak szybko zaprzepaścić.

Podstawowe błędy seniorów. Tak można zniszczyć „efekt sanatorium”

Wielu seniorów popełnia poważny błąd, bo po wyjeździe z sanatorium bardzo szybko wraca do wcześniejszego rytmu życia i porzuca aktywność fizyczną. W sanatoriach starsze osoby poświęcają czas wolny, który mają między zabiegami, na spacery, gimnastykę, basen czy ćwiczenia grupowe. Po powrocie do domów gubią ten rytm, co przekłada się na ich stan zdrowia i na nowo zaczynają odczuwać dolegliwości.

Dlatego niezwykle istotna jest regularność w aktywności fizycznej, która musi być – co oczywiste – dostosowana do stanu zdrowia. Jednocześnie nie należy zwlekać i w razie pojawienia się niepokojących objawów, trzeba jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Niektórzy seniorzy tracą motywację i nie wykonują nawet tych ćwiczeń, które zostały im zalecone. A tylko wtedy, kiedy zostaną wdrożone rekomendacje specjalistów, które są ustalone w odniesieniu do przypadku konkretnej osoby i historii jej problemów zdrowotnych, pozytywne efekty turnusu mogą zostać utrzymane.

Nie tylko brak ćwiczeń, ale też przeciążenie. Pułapki po powrocie z sanatorium

Istnieje też inne zagrożenie. Niektórzy seniorzy czują się na tyle dobrze po powrocie z sanatoriów, że przeciążają się – zarówno w wykonywaniu obowiązków domowych, ale także poprzez zbyt dużą intensywność ćwiczeń, które wykonują. W ten sposób również można nabawić się problemów zdrowotnych. Dlatego też nie można zapominać o tym, jak ważna jest regeneracja, w tym wystarczająca ilość snu.

Warto też pamiętać, że niezwykle istotne jest to, aby utrzymywać bogatą w składniki odżywcze dietę, a także dostarczać organizmowi odpowiedniej ilości płynów, co w odczuwalny sposób przekłada się na samopoczucie.

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