Macron nie zadzwoni do Putina. Pałac Elizejski precyzuje stanowisko

Pałac Elizejski poinformował, że na ten moment nie ma planów rozmowy telefonicznej między prezydentem Francji Emmanuelem Macronem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Francuski przywódca nie planuje również podróży do Moskwy. Decyzja została ogłoszona tydzień po szczycie Unii Europejskiej w Brukseli, podczas którego Emmanuel Macron sygnalizował otwartość na dialog z rosyjskim liderem.

Macron mówił o rozmowach z Putinem. Zareagował Kreml

W ubiegły piątek, po obradach Rady Europejskiej, prezydent Francji stwierdził: „Uważam, że byłoby pożyteczne wznowić rozmowy z Władimirem Putinem”. Zaznaczył jednocześnie, że „są osoby, które rozmawiają z Władimirem Putinem”. Emmanuel Macron podkreślił, że Europa i Ukraina mają interes w tym, aby uczestniczyć w takich rozmowach, a nie pozostawiać ich wyłącznie negocjatorom spoza Europy. Emmanuel Macron nie informował jednak o tym, jaką formę miałaby przyjąć ewentualna rozmowa z Władimirem Putinem.

Kreml odpowiedział wówczas, że Władimir Putin jest gotów do rozmów z francuskim prezydentem. Pałac Elizejski przyjął tę deklarację z zadowoleniem, ale zaznaczył brak decyzji o terminie czy formacie kontaktu. W praktyce oznacza to, że kanał polityczny pozostaje otwarty, lecz bez konkretnych ustaleń dotyczących agendy czy kalendarza rozmów.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował także, że rosyjskie władze złożyły Francji propozycję dotyczącą Laurenta Vinatiera, francuskiego naukowca skazanego w Rosji za naruszenie przepisów dotyczących „agentów zagranicznych”. Ten wątek może stać się elementem przyszłych negocjacji, ale Paryż na razie nie potwierdza żadnych planów.

Liczne rozmowy Macron-Putin. Ostatnia w lipcu tego roku

Do rozmów na linii Macron-Putin dochodziło wielokrotnie na samym początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ostatnia przed długą przerwą rozmowa miała miejsce we wrześniu 2022 roku. Kolejne połączenie odbyło się dopiero w lipcu tego roku i dotyczyło zarówno sytuacji w Ukrainie, jak i na Bliskim Wschodzie.

