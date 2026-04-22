Oburzenie w sieci po decyzji TVN. Lawina wpisów o bojkocie stacji

W poniedziałek 20 kwietnia w Gdańsku miał miejsce pierwszy polsko-francuski szczyt międzyrządowy z udziałem Donalda Tuska i Emmanuela Macrona. Jego zwieńczeniem była uroczystość wręczenia nagrody im. Bronisława Geremka za wkład w umacnianie relacji między Polską i Francją. Laureatem został aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn. Transmisję z wydarzenia pokazywał m.in. TVN. W pewnym momencie stacja przeniosła się z powrotem do studia.

Katarzyna Kolenda-Zaleska pogratulowała osiągnięcia Sewerynowi i zaznaczyła, że „dalszy ciąg przemówienia dostępny jest na TVN24+”. Wszystko przez program publicystyczny „Fakty po faktach”, w którym oprócz Michała Wawrykiewicza z KO wziął udział Michał Wójcik z PiS. Sytuacja rozzłościła widzów, którzy dali upust swojej frustracji w mediach społecznościowych. Pojawił się apel o „bojkot TVN” 23 kwietnia. Powstał również taki hasztag. Serię wpisów zamieścił m.in. Tomasz Lis.

Bojkot TVN. Burza po tym, jak stacja potraktowała Andrzeja Seweryna

„Wolę Seweryna niż Wójcika. TVN 24 bye bye”, „Z jakichś względów dla bardzo wielu widzów TVN24 wystąpienie Andrzeja Seweryna było ważniejsze niż 1 798 występ Wójcika w tej sytuacji. Warto było zrozumieć dlaczego i to uszanować. Mariusz Walter rozumiałby to doskonale”, „Redaktorom, jak lekarzom czy piłkarskim sędziom, zdarzają się decyzje błędne. Ale widzowie TVN24 zasługują chyba na wyjaśnienia i przeprosiny. To nie dowód słabości, ale szacunku” – pisał dziennikarz.

Jedna z internautek oznaczyła Kolendę-Zaleską pytając prowadzącą, czy „jest zadowolona” z wydania programu. „Piotr Buras przeprowadził wspaniałą analizę polityki europejskiej. Takich specjalistów zawsze warto słuchać” – odpowiedziała dziennikarka, nawiązując do kolejnego gościa „Faktów po faktach”. Profil „Emocje w sieci” wyliczył kilkanaście godzin temu, że krytycznych wpisów pojawiło się blisko 10 tys. Powstał też drugi hasztag #CzarnyTydzieńBezTVN.

Trwa wielka gra o TVN. Tego nie powiedziano wprostCzytaj też:

Przyszły właściciel TVN złożył obietnicę. „Chciałem spojrzeć każdemu z was w oczy i dać moje słowo”