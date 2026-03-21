Nawrocki leci do USA. W planach spotkanie z Trumpem

Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma się rozpocząć najbliższy piątek. Jak wynika z ustaleń Polsat News, Nawrocki weźmie udział udział w kongresie CPAC (Conservative Political Action Conference) w Dallas, spotka się z Donaldem Trumpem oraz odwiedzi fabrykę samolotów F-35. W planach jest także spotkanie z Polonią w Teksasie.

Kancelaria Prezydenta nie potwierdziła jeszcze ani terminu, ani planu wizyty.

Kolejne spotkanie Nawrockiego z Trumpem

Z pierwszą oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych Karol Nawrocki udał się niecały miesiąc po zaprzysiężeniu. Z Donaldem Trumpem rozmawiał w Białym Domu na początku września 2025 roku. Następnie z prezydentem USA spotkał się w styczniu podczas Forum Ekonomicznego w Davos. Kilka dni temu z otoczenia Nawrockiego płynęły już sygnały o planowanym kolejnym spotkaniu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiadał, że kancelaria „wkrótce poinformuje” o szczegółach. Nie ukrywał również, że prowadzone są rozmowy na temat wizyty prezydenta USA w Polsce.

Najbliższa wizyta odbędzie się w czasie, gdy w Polsce toczy się spór wokół programu SAFE i unijnego wsparcia na rozwój obronności, a na Bliskim Wschodzie nie maleje napięcie wokół Iranu.

Czytaj też:

USA szykują się na nowy etap wojny w Iranie? Media: W grze operacja lądowaCzytaj też:

Szef policji o planie B po wecie Nawrockiego. „MSWiA i MON pracują”