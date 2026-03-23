Donald Trump wstrzymał postawione ultimatum. Prezydent USA przedstawił jasny warunek

„Jeśli Iran nie otworzy całkowicie, bez żadnych gróźb, Cieśniny Ormuz w ciągu 48 godzin od tej właśnie chwili, Stany Zjednoczone Ameryki zniszczą jego różne elektrownie, zaczynając od największej!” – napisał w niedzielę 22 marca Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. W poniedziałek poinformował, że „USA i Iran przeprowadziły w ciągu ostatnich dwóch dni bardzo odpowiednie i owocne rozmowy”.

Dotyczyły one „całkowitego i pełnego zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie”. „Na podstawie charakteru i tonu tych głębokich, szczegółowych i konstruktywnych rozmów, które będą trwały przez cały tydzień, poinstruowałem Departament Wojny, aby odłożył wszelkie ataki wojskowe na irańskie elektrownie i infrastrukturę energetyczną na okres pięciu dni, z zastrzeżeniem sukcesu trwających spotkań i rozmów” – podsumował Trump.

Donald Trump ogłosił sukces po rozmowach z Iranem. Wcześniej padały twarde deklaracje

Tuż po postawieniu przez Trumpa ultimatum źródło powiązanej z rządem agencji informacyjnej Fars przekonywało, że „nie ma bezpośredniego kontaktu z amerykańskim przywódcą, nawet za pośrednictwem pośredników”. „Trump wycofał się po tym, jak usłyszał, że naszymi celami będą wszystkie elektrownie w Azji Zachodniej” – dodał rozmówca. O braku kontaktu donosiły również źródła agencji Tasnim. Jej zdaniem „Iran będzie kontynuował odwety i szeroko bronić swojego terytorium”.

Irańska agencja prasowa, powołując się na wysoko postawionych polityków w reżimie ajatollahów, zapewniała z kolei, że „Cieśnina Ormuz nie wróci do stanu sprzed wojny tak długo, jak trwa »wojna psychologiczna«”. Strażnicy Rewolucji w oświadczeniu przekonywali natomiast, że jeśli prezydent Stanów Zjednoczonych „zrealizuje swoje groźby, obiekty energetyczne w krajach, w których znajdują się bazy USA, zostaną uznane za uzasadnione cele”.

Czytaj też:

