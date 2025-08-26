Ekshumacje w Puźnikach. Ukraińska minister złożyła ważną deklarację

Wieś Puźniki położona w obwodzie tarnopolskim zyskała złą sławę za sprawą dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w lutym 1945 roku. To właśnie wtedy Ukraińska Armia Powstańcza przeprowadziła nocny atak, w wyniku którego zamordowano blisko 100 osób, w tym również kobiety oraz dzieci.

Po zakończeniu wojny we wsi mieszkali Ukraińcy, jednak ostatecznie w 1948 roku podjęto decyzję o jej likwidacji. Nazwa „Puźniki” zniknęła z mapy Ukrainy a wszystkie pozostałe budynki zostały rozebrane.

W 2024 roku po trwającym wiele lat sporze polsko-ukraińskim, ruszyły ekshumacje szczątków polskich ofiar. Prace koordynowali eksperci z Fundacji Wolność i Demokracja. Brali w nich udział m.in. badacze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Według ekspertów podczas ekshumacji wydobyto szczątki 42 osób.

Poza fragmentami szkieletów podczas prac w dawnej wsi Puźniki badacze zabezpieczyli także przedmioty osobiste należące najpewniej do ofiar. Wśród nich znalazły się m.in. guziki, fragmenty różańców, medaliki.

Ekshumacje w Puźnikach. Są szczegóły pochówku ofiar

Na 6 września zaplanowano pogrzeb ofiar rzezi wołyńskiej, których szczątki ekshumowano w Puźnikach. 25 sierpnia pełniąca obowiązki ministra kultury Tetiana Bereżna spotkała się w Kijowie z Pawłem Kowalem, szefem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Politycy omawiali szczegóły dotyczące pochówku ofiar. Ukraińska polityczka obiecała, że pojawi się na uroczystościach.

– Ekshumacje to głęboki gest wzajemnego szacunku, który pokazuje, że nawet pomimo odmiennych poglądów na poszczególne wydarzenia historyczne, potrafimy zjednoczyć się wokół ich upamiętnienia. To nie tylko symbol, ale także konkretne świadectwo dialogu, który powinien być kontynuowano – stwierdziła.

W notatce, którą zamieszczono na stronie ukraińskiego resortu kultury możemy przeczytać, że „Paweł Kowal wysoko ocenił postępy we wspólnych ukraińsko-polskich poszukiwaniach i ekshumacjach w obwodach tarnopolskim i lwowskim”.

„Polski polityk podkreślił także wagę udziału ministrów kultury Ukrainy i Polski we wspólnej ceremonii pochówku szczątków odnalezionych podczas poszukiwań na terenie dawnej wsi Puźniki” – dodano.

