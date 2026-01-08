Ambitne plany Andrzeja Dudy. Jeśli się spełnią, będzie pierwszym takim byłym prezydentem

Andrzej Duda otwiera biuro w Krakowie – poinformowała Gazeta Krakowska. Będzie się ono znajdowało w XIX-wiecznej zabytkowej wilii, nazwanej „Małym Wawelem”. Biuro ma zostać otworzone we współpracy z Małgorzatą Paprocką, byłą szefową Kancelarii Prezydenta Dudy, która ma koordynować projekt. Oficjalny start powinien nastąpić w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Były prezydent chce osobiście przyjmować mieszkańców Krakowa

– Na pewno będzie to biuro działające w formule otwartej, chciałbym, by było czynne codziennie. Czy będę tam przyjmował mieszkańców także osobiście? Pewnie tak. Zobaczymy jeszcze, czy będzie to w formie stałych moich dyżurów, czy raczej mieszkańcy – zgłaszający się z danym problemem – będą umawiani na konkretne terminy – wyjaśniał były prezydent.

W przyszłości w budynku ma też być siedziba think tanku, który Duda chciałby stworzyć ze swoimi współpracownikami z czasów prezydentury. Była głowa państwa zaznaczyła jednak, że zanim to nastąpi, trzeba się przygotować na „długie procedury prawne”. Biuro będzie finansowane na podobnej zasadzie, jak funkcjonują biura poselskie. Od momentu jego startu Dudzie będzie przysługiwał ryczałt, wypłacany na podstawie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta RP.

Andrzej Duda otwiera biuro w wilii pod Wawelem. Skąd weźmie na to pieniądze?

Zgodnie z danymi z Kancelarii Prezydenta do końca 2025 r. na działalność biura Dudy wypłacono w sumie 71 484 zł. W sferze planów ma być również otworzenie filii w Warszawie, ale nie ma jeszcze szczegółów dotyczących jego lokalizacji. Gdyby do tego doszło, to Duda byłby pierwszą byłą głową państwa mającą dwa biura. Lech Wałęsa ma bowiem swoje w Gdańsku, a Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski w Warszawie.

