Dr Jagielska ma dość pracy w Polsce. „Nie chcę pracować w szpitalu politycznym”

Gizela Jagielska w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” poinformowała, że dalej szuka nowego miejsca zatrudnienia. Do końca 2025 roku związana była z Powiatowym Zespołem Szpitali z siedzibą w Oleśnicy – 31 grudnia wygasł jednak jej kontakt. Jak piszą media, lekarka od podstaw budowała oddział położniczy we wspomnianej placówce na Dolnym Śląsku.

Redakcja „GW” zapytała dr Jagielską, jak idą jej poszukiwania nowej pracy – czy przegląda oferty z Polski? – Tak, ale niezbyt intensywnie. Niedługo mam kolejną rozmowę, niestety dosyć daleko od domu. To szpital wyszedł z propozycją. Podejrzewam jednak, że wszędzie będzie tak samo. Nie wiem czy ktokolwiek będzie miał na tyle odwagi, by mnie zatrudnić – uważa.

Specjalistka w dziedzinie ginekologii jako jedna z niewielu pomagała i wciąż pomaga kobietom, którym potrzebna jest legalna aborcja. W ubiegłym roku na jej oddział wszedł kontrowersyjny europoseł Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej, który znany jest ze swoich konserwatywnych, skrajnie prawicowych poglądów. Jest przeciwny zabiegom przerywania ciąży (reprezentuje środowisko tzw. proliferów). Twierdził, że w połowie kwietnia pojawił się w szpitalu w Oleśnicy, by „dokonać zatrzymania obywatelskiego”.

„Nie chcę pracować w takich warunkach”

Lekarka przyjmuje obecnie pacjentki wyłącznie w swoim prywatnym gabinecie. – Nie wiem czy w ogóle chcę pracować jako lekarz w polskim szpitalu. Obrzydło mi to. Nie chcę pracować w szpitalu politycznym – nie chcę się bawić w politykę. Chcę działać zgodnie z moją najnowszą wiedzą medyczną i zgodnie z prawem. Nie musząc się zastanawiać, czy to się komuś będzie politycznie podobać, czy też nie. Nie chcę pracować w takich warunkach – podkreśliła.

W szpitalu w Oleśnicy pracowała razem z mężem. Jak przypomina „GW”, dr Łukasz Jagielski, którego kontrakt również wygasł z ostatnim dniem grudnia, otrzymał już nową pracę – w Ostrzeszowie (Wielkopolska). – Ja też zostałam zaproszona na rozmowę w tym szpitalu, ostatecznie jednak mi podziękowano – ujawniła dziennikowi.

