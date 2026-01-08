Prokuratura bezlitosna wobec Brauna. Zapowiada stanowcze kroki

Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu poinformowała o wyznaczeniu terminu przesłuchania Grzegorza Brauna.

Braun usłyszy zarzuty? Prokuratura podjęła stanowcze kroki

Europoseł ma się stawić przed śledczymi we wtorek 13 stycznia. Na razie nie wiadomo, czy polityk pojawi się w prokuraturze. – Wezwanie na przesłuchanie zostało wysłane, ale nie mamy na razie potwierdzenia, czy zostało odebrane – przekazała rzeczniczka.

Dodała, że podczas przesłuchania szefowi Konfederacji Korony Polskiej mają zostać przedstawione zarzuty. Mają one dotyczyć m.in. bezprawnego pozbawienia wolności lekarki w szpitalu w Oleśnicy, naruszenia jej nietykalności cielesnej (poprzez popychanie i przytrzymywanie rękoma) oraz znieważenia słownego podczas wykonywania przez nią obowiązków służbowych.

Skandaliczne zachowanie Brauna. Prokuratura komentuje

Sprawa, w której Grzegorz Braun ma zostać przesłuchany, sięga kwietnia 2025 roku. To właśnie wtedy polityk wtargnął do Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy i próbował uniemożliwić wykonywanie pracy Gizeli Jagielskiej. Europoseł usiłował dokonać obywatelskiego zatrzymania. Powód? W październiku 2024 roku ginekolożka przeprowadziła zabieg przerwania ciąży w dziewiątym miesiącu. – Wtargnął do administracji, zagrodził mi drogę i zamknął w pomieszczeniu administracyjnym – relacjonowała lekarka.

W śledztwie do tej pory postawiono zarzuty działaczce Konfederacji Korony Polskiej Marcie Cz. Odpowie ona za pozbawienie wolności lekarki poprzez uniemożliwienie jej opuszczenia gabinetu lekarskiego.

Z kolei w związku ze sprawą terminacji ciąży śledczy z Oleśnicy wszczęli postępowanie, czy zabieg został przeprowadzony zgodnie z prawem. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone a w opinii śledczych działania lekarki związane z tą procedurą nie miały znamion czynu zabronionego.

Czytaj też:

Kaczyński gasi pożar w PiS. Tak przebiegało pilne spotkanieCzytaj też:

Burza w Konfederacji. Zajączkowska-Hernik straciła stanowisko