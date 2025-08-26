Co dalej z Ukraińcami w Polsce? Rząd pracuje nad ustawą po wecie Nawrockiego

Weto Karola Nawrockiego do nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy mocno skomplikowało plany rządu Donalda Tuska. Prezydent tłumaczył, że nie może zgodzić się na utrzymanie w obecnym kształcie świadczenia 800+ dla Ukraińców, ponieważ co innego obiecywał w kampanii wyborczej.

Co zrobi rząd po prezydenckim wecie? Szłapka zapowiada

We wtorek 26 sierpnia rzecznik rządu Adam Szłapka został zapytany o dalsze działania w tej kwestii. Zapowiedział, że nie ekipa Tuska nie pozostawi sprawy w obecnym stanie. – Do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 8 września, rząd przygotuje kolejną propozycję ustaw, która będzie wszystkie te kwestie regulowała – oświadczył.

Szłapka podkreślał, że kolejne propozycje rozwiązań „uchronią nas przed chaosem, który może generować to weto prezydenta”. – Rada Ministrów pracuje nad rozwiązaniem, które ureguluje kwestie świadczeń wobec wszystkich obcokrajowców w Polsce – ujawnił.

Najbliższe posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 9-12 września.

Internet dla Ukrainy

Problematyczna była też kwestia wyłączenia Ukrainie internetu satelitarnego, zapewnianego przez Polskę za pośrednictwem systemu Starlink. Zawetowana przez prezydenta Nawrockiego ustawa blokowała tekże tę pomoc, na co zwrócuł uwagę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Do kolejnego posiedzenia Sejmu wszystkie odpowiednie rozwiązania położymy, więc mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie już utrudniał, bo to jest kwestia przede wszystkim interesu Polski – podkreślał Szłapka. Przypomniał, że w interesie Polski jest, by front przebiegał jak najdalej od naszych granic.

– Chociażby z tego powodu powinniśmy Ukrainę wspierać – podkreślał, mówiąc o interesie polskiego bezpieczeństwa. Jak dodał, po wecie Nawrockiego w rosyjskich mediach można było zaobserwować „pewnego rodzaju euforię”. – Więc tak, takie rozwiązania będziemy przygotowywać, żeby to było bezpieczne – podsumował.

Czytaj też:

Zandberg ostro o Tusku. „Facet ze świata, którego już nie ma”Czytaj też:

„Superniania” bez litości dla prezydenta. „Wstyd mi za weto”