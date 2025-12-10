Zatrzymano 24 osoby. Nielegalnie legalizowali pobyt cudzoziemców

Funkcjonariusze CBŚP i SG zatrzymali 24 osoby, wśród których znajdował się Polak i Ukrainiec. Zatrzymania byli częścią operacji rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym legalizowaniem pobytu cudzoziemców na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Służby rozbili grupę przestępczą. Legalizowała pobyt cudzoziemców

Przestępcy działali w latach 2020-2024. Od urzędów wojewódzkich wyłudzali polskie tytuły pobytowe. W tym celu przedstawiali fałszywe dokumenty, m.in. fikcyjne oświadczenia o powierzeniu pracy i deklaracje miejsca zamieszkania obcokrajowców.

Śledczy szacują, że grupa zalegalizowała pobyt około 1,5 tys. obcokrajowców. Wśród ich klientów znajdowali się obywatele m.in. Uzbekistanu, Tadżykistanu, Białorusi, Turkmenistanu, Kirgistanu, Gruzji, Turcji i państw afrykańskich. Przestępcy od każdego klienta pobierali 3-5 tys. zł.

„Dzięki współpracy międzynarodowej prowadzonej za pośrednictwem Europolu ustalono, że co najmniej 20 cudzoziemców, którym zalegalizowano pobyt w Polsce, dopuściło się następnie przestępstw w innych państwach UE, często działając w strukturach tamtejszych grup przestępczych” – przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Ok. 1,5 tys. zarzutów. 24 osoby zatrzymane

W akcji rozbicia grupy przestępczej uczestniczyło ponad 160 funkcjonariuszy SG i CBŚP, którzy przeprowadzili zorganizowaną akcje na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i dolnośląskiego.

Zatrzymani to obywatele Ukrainy, Polski, Białorusi, Uzbekistanu, Pakistanu i Filipin. Śledczy o kierowanie grupą podejrzewają 52-letniego Polaka i 39-letniego Ukraińca. Zabezpieczono auto o wartości ok. 120 tys. zł, telefony, laptopy, pieczątki, dokumentację oraz ponad 40 tys. zł.

Łącznie ogłoszono ok. 1,5 tys. zarzutów. Dwudziestu osobom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, czterem – zarzuty działania wspólnie i w porozumieniu. Sąd zadecydował o aresztowaniu dwóch mężczyzn podejrzanych o kierowaniu grupą. Pozostali zostali objęci dozorem policji, zakazem opuszczania kraju i poręczeniem majątkowym.

