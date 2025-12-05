Tajemnicze zaginięcie 57-letniej Agnieszki. Wyszła z pracy po 30 minutach

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle prowadzą poszukiwania zaginionej Agnieszki Cygan – 57-letniej mieszkanki Jasła. W środę 3 grudnia ok. godz. 6:00 kobieta wyszła z domu do pracy, a następnie – ok. pół godziny później – opuściła miejsce zatrudnienia. Do tej pory nie wróciła do domu. Nie nawiązała także kontaktu z rodziną.

Zaginęła Agnieszka Cygan. Tajemnicze zniknięcie 57-latki

Na stronie policji udostępniono kilka zdjęć kobiety, a także krótki rysopis. Agnieszka Cygan ma 170 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała. Ma włosy w kolorze jasnego blondu i niebieskie oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarny płaszcz do kolan, czarne spodnie i jasne buty. Miała przy sobie dwie torby – ciemną i jasną.

Funkcjonariusze zwrócili się z apelem do osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginięcia 57-latki. „Osoby, które znają miejsce pobytu zaginionej lub mają informacje mogące przyczynić się do jej odnalezienia, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle ul. Sroczyńskiego 7 lub telefonicznie pod numer Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle tel. 47 829 5310, 47 829 5311 lub 112” – czytamy.

