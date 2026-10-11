Pilna narada służb po informacji o zamachu. Premier i szef MON na celowniku

Rzecznik rządu Adam Szłapka odniósł się w Polsat News do informacji dotyczącej możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wiadomość wpłynęła w niedzielę do policji. Szłapka podkreślił, że sytuacja jest poważna, jednak szef rządu „normalnie pracuje” w Warszawie. Według rzecznika tego typu informacje nie wpływają bezpośrednio na zmianę trybu funkcjonowania premiera. Pytany, kiedy obaj politycy dowiedzieli się o zagrożeniu, odpowiedział, że według jego wiedzy nastąpiło to w niedzielę około godz. 7 rano.

Narada w ABW po informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON

W związku z otrzymaną informacją na godz. 11 zwołano spotkanie w Centrum Antyterrorystycznym ABW. Zaplanowano udział przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

O naradzie poinformowała na platformie X rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Przekazała, że podjęcie działań polecili minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Z komunikatu wynika, że informacja dotyczy bezpieczeństwa zarówno premiera, jak i szefa MON. Nie ujawniono szczegółów dotyczących charakteru możliwego ataku.

Szłapka: informacj była „wyjątkowo niepokojąca”

Rzecznik rządu zaznaczył, że informacje o zagrożeniach pojawiają się także w innych sytuacjach. Tę określił jednak jako „wyjątkowo niepokojącą”. Jak wyjaśnił, właśnie dlatego zdecydowano o zwołaniu spotkania służb.

Szłapka nie podał dalszych szczegółów. Powiedział, że sprawa jest omawiana podczas narady, a informacje, które mogą zostać ujawnione, zostaną przekazane bezpośrednio po jej zakończeniu.

Służby mają przekazać nowe informacje

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował PAP, że po spotkaniu planowany jest briefing prasowy o godz. 13.

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