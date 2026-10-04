Rodzinne grzybobranie zakończyło się tragedią. Nie zdołano uratować mężczyzny

W sobotę 3 października rodzina wybrała się na grzyby do lasu w powiecie suskim. Około godziny 10:00 zauważono, że starszy mężczyzna odłączył się od grupy. Przez następnych kilka godzin bliscy z coraz większym niepokojem próbowali odnaleźć 73-latka.
Śmierć na grzybobraniu. Senior zaginął w lesie
W końcu, około godziny 14:00, rodzina seniora postanowiła zawiadomić policję o jego zaginięciu. Do akcji poszukiwawczej wysłano dostępnych w sobotę funkcjonariuszy, których wsparto strażakami. Służby zlokalizowały nieprzytomnego 73-latka około godziny 15:00. Nie dawał oznak życia. Wezwany na miejsce lekarz mógł jedynie stwierdzić zgon mężczyzny.
Śledczy przeprowadzili następnie czynności, przewidziane w takich wypadkach. Według informacji portalu PowiatSuski24, nie doszukano się oznak udziału osób trzecich w śmierci seniora. Prokurator zdecydował, że ciało mężczyzny zostało wydane rodzinie.
Sezon na grzyby. Policja apeluje o rozwagę
Służby przypominają, by nie tracić czujności w związku z chwilową poprawą pogody. Słoneczne dni zachęcają do spacerów po lesie i rodzinnego udziału w grzybobraniach. Warto jednak mieć na oku osoby, z którymi wchodzimy do kompleksów leśnych. W przypadku seniorów istotna jest też możliwość szybkiego skontaktowania się lub ustalenia ich lokalizacji.
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