Trwa najlepszy czas dla grzybiarzy. W lasach pojawiają się wyczekiwane okazy

W ocenie synoptyka grzybowego w kraju trwa obecnie „miękki jesienny sezon grzybowy” . „Bez ostrych pików kulminacji, ale i bez dołków rozpaczy. Średnia wielkość zbioru najwyższa w tym sezonie, z zaznaczającą się lekką tendencją spadkową, głównie przez zbiory w miejscach liczniej odwiedzanych” – przekazał Marek Snowarski na stronie grzyby.pl .

Jak poinformował, „jesienne grzybobrania wkroczyły w fazę dojrzałą. Dominują wyrośnięte podgrzybki i resztki wcześniejszego wysypu bardziej ciepłolubnych prawdziwków i innych borowików” . „Na wejście w pełnię jesieni wskazuje początek pojawienia się opieniek (to najlepszy czas na ich zbiór, gdy małe i jędrne) oraz zielonek. Prawdziwki w ciągu tygodnia do dwóch staną się rzadkością, a podgrzybki brunatne regułą” – dodał.

Synoptyk spodziewa się w najbliższych tygodniach „dalszej kontynuacji miękkiego sezonu” . Jak wyjaśnił, określa go tak w związku z tym, co pokazuje histogram porównujący ostatnie 15 lat. „Każdy rok jest inny, a ten ma dość wyrównany, nie najgorszy, ale i nie zachwycający poziom” – ocenił.

Mapa grzybów 2026. Gdzie jest teraz najwięcej okazów?

Według najnowszych doniesień grzybiarzy obecnie najwięcej okazji do zebrania grzybów jest w szczególności na południu i zachodzie kraju. Dotyczy to w szczególności Opola, Katowic, Zielonej Góry, Piły czy Chojnic.

Jeden z użytkowników serwisu grzyby.pl przekazał, że w Mielcu (woj. podkarpackie) jest obecnie „wysyp maślaków. Praktycznie grzyb na grzybie”. Z kolei internauta z Muchówki (woj. małopolskie) poinformował, że w okolicznych lasach po pokonaniu 3 km uzbierał „pełny koszyczek. 15 szt. prawdziwków, 30 szt. ceglasi, 6 szt. podgrzybków, 5 szt. suchogrzybków, 1 kozak i 25 szt. rydzów” . Znalazł także miejsce, w którym rosło wiele opieniek żółtawych.





Gdzie sprawdzić zebrane grzyby?

Przypominamy, po zakończonym grzybobraniu każdy może skonsultować swoje zbiory z ekspertami w Powiatowych Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych w całym kraju. Bezpłatnie dokonują oni oceny gatunkowej przedstawionych im grzybów.

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