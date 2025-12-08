Szef MSWiA ogłosił sukces ws. paktu migracyjnego. „Mamy to, co obiecywaliśmy”

– Myślę, że możemy powiedzieć, że mamy sukces. Mamy to, co obiecywaliśmy, mamy to, co obiecywał pan premier Donald Tusk. Dziś, na poziomie politycznym oczywiście, zamkniemy kwestie dotyczące paktu migracyjnego i tego, że Polska nie będzie partycypować w jakimkolwiek mechanizmie relokacji – powiedział przed posiedzeniem Rady do spraw Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Brukseli szef MSWiA Marcin Kierwiński.

– Mówiliśmy, że nie będziemy przyjmować żadnych uchodźców w ramach tego mechanizmu, nie będziemy też płacić żadnych odszkodowań w tym zakresie, więc ta polityczna zgoda, która została wypracowana dla Polski, jest bardzo, bardzo dobra. Jestem przekonany, że tak też będzie przez kolejne lata, zwłaszcza że ten mechanizm, który został ustanowiony, mówi bardzo jasno, że Polska jest krajem, który znajduje się pod presją migracyjną i pomagamy naszym przyjaciołom z Ukrainy – dodał.

Gorąca dyskusja ws. relokacji migrantów. Szef MSWiA: Nie wszyscy byli zadowoleni

Minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział potem w Brukseli, że „dyskusja była gorąca, bo nie wszystkie państwa są zadowolone z tych rozwiązań”. Było to trudne dla części krajów południa Europy. Zdaniem Kierwińskiego to „tylko pokazuje, jak skuteczne były działania Polski”.

– Chcę, aby to wybrzmiało absolutnie jasno: przyjęty algorytm – uznający Polskę za kraj znajdujący się pod szczególną presją migracyjną, jednocześnie ponoszący ogromne koszty związane z ochroną zewnętrznej granicy UE oraz przyjmowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy – gwarantuje nam zwolnienie z mechanizmu relokacji na wiele najbliższych lat – zapewniał szef MSWiA.

Ważne ustalenia ws. relokacji migrantów do Polski. Marcin Kierwiński zabrał głos

– Mówię o tym, bo wciąż słyszymy szum informacyjny ze strony tych, którzy wcześniej nie mieli odwagi negocjować Paktu Migracyjnego. My, rząd premiera Donalda Tuska, zrobiliśmy dokładnie to, co obiecaliśmy. Dowieźliśmy efekt i będziemy go dowozić także w kolejnych latach. To kompromis, o który walczyliśmy i którego kształt jest skutecznie wypracowany – kontynuował Kierwiński.

„Tak jak zapowiadałem, Polska została zwolniona z obowiązku przyjmowania migrantów w ramach unijnego mechanizmu relokacji” – napisał w mediach społecznościowych premier. Zamieścił także hasztag #Robimyniegadamy.

Polska zwolniona z mechanizmu relokacji migrantów na lata. „Naprawiliśmy błędy poprzedników”

„Wydawało się to niemożliwe, ale naprawiliśmy błędy poprzedników. Osiągnięto kompromis w zakresie mechanizmu solidarności. W 100 proc. uwzględniono to co notyfikowaliśmy. Nie dotyczy nas relokacja, wkłady finansowe oraz inne instrumenty. W tabeli przy Polsce jest okrągłe ‘0’” – skomentował z kolei Maciej Duszczyk. Były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który zajmował się kwestiami migracji, również wszedł w skład delegacji, która reprezentowała Polskę.

