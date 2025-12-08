Pożar na placu firmy usługowej. Właściciel liczy milionowe straty

W nocy z soboty na niedzielę 7 grudnia na prywatnej posesji w gminie Łabunia doszło do sporego pożaru. Ogień zauważył właściciel działki, który pierwszy zadzwonił po straż pożarną.

Pożar w gminie Łabunie. Milionowe straty

Na miejscu pojawiła się także policja, która stwierdziła, że w pożarze zniszczone zostały 3 ciągniki siodłowe, 4 naczepy ciężarowe i kombajn do kukurydzy. Szczęśliwie płomienie nie dotarły do pobliskiego domu, ale straty i tak są olbrzymie.

Właściciel firmy szacuje, że w ogniu zniszczony został sprzęt o wartości około 1,5 miliona złotych. Funkcjonariusze policji w asyście biegłego z zakresu pożarnictwa przeprowadzili już oględziny działki. Zamierzają dokładnie wyjaśnić okoliczności pojawienia się ognia w tym miejscu.

Czytaj też:

Masz kominek? Przed świętami ruszają kontrole, mandat do 500 złCzytaj też:

Tragiczny pożar w klubie nocnym w Indiach. Wśród ofiar są turyści