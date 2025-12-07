Tragiczny pożar w klubie nocnym w Indiach. Wśród ofiar są turyści

W pożarze, który wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w klubie Birch by Romeo Lane w miejscowości Baga w stanie Goa, zginęło co najmniej 25 osób. Ogień pojawił się krótko po północy, a władze mówią o podejrzeniu eksplozji butli gazowej.

Według lokalnych służb wśród ofiar są zarówno goście, jak i pracownicy, z których wielu zmarło na skutek uduszenia. „Sześć osób jest rannych i trwa ich leczenie. Przyczyna pożaru nie została jeszcze ustalona. Policja i straż pożarna prowadzą śledztwo. Podejmowane są działania prawne” – przekazała policja.

Z relacji świadków wynika, że pożar mógł rozpocząć się na pierwszym piętrze, gdzie bawili się goście, jednak wersję tę zweryfikuje prowadzone dochodzenie. Na miejscu pracują służby, a ekipy poszukiwawcze sprawdzają pogorzelisko.

Pożar klubu nocnego w Indiach. Władze reagują

Premier stanu Goa Pramod Sawant potwierdził, że wśród ofiar znaleźli się zagraniczni turyści. Zapowiedział konsekwencje wobec właścicieli klubu. „Wydano nakaz aresztowania właścicieli klubu. Menedżerowie i inni zostali już zatrzymani. Każdy, kto zostanie uznany za winnego, trafi za kratki” – napisał w mediach społecznościowych. Wstępne ustalenia wskazują, że lokal mógł działać z naruszeniem przepisów przeciwpożarowych, co również ma zostać wyjaśnione.

Władze stanu podkreślają konieczność wzmocnienia kontroli w lokalach rozrywkowych. Jak stwierdził lokalny polityk Michael Lobo, „turyści zawsze uważali Goa za bardzo bezpieczne miejsce, ale ten pożar kładzie się cieniem na tej opinii”. „Musimy zrobić wszystko, by taka tragedia się nie powtórzyła” – napisał.

Na tragedię zareagowały najwyższe władzr Indii. Prezydent Droupadi Murmu napisała: „Głęboko boli mnie tragiczny pożar w dystrykcie North Goa, który spowodował utratę cennych istnień ludzkich”. Premier Narendra Modi przekazał kondolencje rodzinom i potwierdził pomoc finansową dla bliskich ofiar.

