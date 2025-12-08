Strzały w centrum handlowym. Sprawcą 19-latek

Norweskie media informują o zdarzeniu, do jakiego doszło w centrum handlowym w Oslo.

Strzały w centrum handlowym w Oslo. Sprawcą 19-latek

„Otrzymaliśmy zgłoszenie o osobie, która oddała strzały w centrum handlowym Storo Storsenter” – poinformowały w poniedziałkowy ranek tamtejsze służby.

Zgodnie z informacją otrzymaną od służb, to zostały one powiadomione przez sprawcę zdarzenia. Mężczyzna skontaktował się telefonicznie i przekazał, że znajduje się w centrum handlowym i posiada strzelbę. Do galerii skierowano funkcjonariuszy policji oraz ratowników medycznych. Przed przyjazdem policji na miejsce, mężczyzna oddał strzały.

Policja przekazała, że zatrzymano 19-letniego mieszkańca Oslo. „Na razie wygląda na to, że w zdarzeniu brał udział tylko jeden sprawca” – dodano w oświadczeniu.

Portal Avisa Oslo rozmawiał z przedstawicielem policji, Torem Grøttumem. Przekazał on mediom, że wstępne informacje mówiły o tym, że strzelec został raniony w zdarzeniu. Późniejsze ustalenia wskazują, że 19-latek nie odniósł jednak żadnych poważnych obrażeń.

– Jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć do czego strzelano. Wstępnych ustalenia wskazują, że w sufit – dodał funkcjonariusz.

Strzały w Oslo. Nikt nie został poszkodowany

Osoby przebywające na terenie centrum zostały ewakuowano. Służby wydały oświadczenie, w którym przekazały, że nie ma osób poszkodowanych. „Przeszukaliśmy prawie całe centrum handlowe i nie znaleźliśmy żadnych rannych” – napisano.

Służby apelowały o niezbliżanie się do galerii do momentu zakończenia działań. „Poinformujemy, gdy sytuacja się unormuje” – dodano w komunikacie. Około trzydziestu minut przed południe policja przekazała, że centrum handlowe może wznowić działalność, a jego teren jest bezpieczny.

