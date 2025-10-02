Norwescy żołnierze zaginęli. Brali udział w ćwiczeniach blisko granicy z Rosją

O sprawie napisał w czwartek (m.in.) dziennik „Verdens Gang”. Żołnierze mieli wrócić do ustalonego punktu zbiórki 2 października rano, ale słuch o nich zaginął.

Wojskowi brali wcześniej udział w szkoleniach, które realizowane były na terenie Bugøynes (północna część skandynawskiego państwa – przy granicy z Rosją). O ich zaginięciu służby poinformowane zostały dopiero późnym popołudniem.

Norwegia. Tajemnicze zaginięcie 10 żołnierzy. 5 z nich odnaleziono

Redakcja „VG” ustaliła, że wieczorem podjęto decyzję o rozpoczęciu poszukiwań 10 osób. Zaczęto przeczesywać teren, na którym znajdować mogli się żołnierze. W akcji uczestniczy zarówno wojsko, jak i miejscowa policja, a nawet wolontariusze z jednej z dużych organizacji. W namierzeniu wojskowych pomagają psy tropiące, a także śmigłowiec. Używane są do tego celu również drony (bezzałogowe statki powietrzne).

Jørgen Haukland, który przewodniczy czwartkowym poszukiwaniom, przekazał „VG”, że udało się już odnaleźć pięciu żołnierzy. Co najważniejsze – są cali i zdrowi. Dwóch z nich zauważyła załoga helikoptera. Wciąż jednak nie udało się ustalić miejsca pobytu pozostałych pięciu wojskowych. Trwa przeczesywanie obszaru w Varangerbotn, w okolicy jednej z dróg.

Rzecznik norweskich sił zbrojnych nabiera wody w usta. Po ćwiczeniach żołnierze mieli być wyczerpani fizycznie

Jak wyglądały ćwiczenia, w których brali udział członkowie sił zbrojnych? Rzecznik prasowy norweskiego wojska – Brage Wiik-Hansen – na razie odmawia udzielania szczegółów dotyczących przebiegu szkolenia.

Portal rozgłośni Norsk Rikskringkasting podaje nieoficjalnie, że po ćwiczeniach żołnierze mieli być wyczerpani – długo nie mogli odzyskać sił i dotrzeć do ustalonego punktu.

