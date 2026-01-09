Zajęcia w szkołach odwołane przez zimę. Rodzice wściekli

W powiatach tomaszowskim, hrubieszowskim i zamojskim dziewięć szkół odwołało zajęcia stacjonarne. Powodem są m.in. opady śniegu, które zalegają na drogach i nie tylko.

Gmina Uchanie, której wójtem jest Leszek Czerwonka, zdecydowała się na taki krok, bowiem kierowcy autobusów szkolnych nie byli w stanie pokonać trasy, która prowadzi pod górę (wielotonowe pojazdy nie mogły wjechać na nachylenie). Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teratynie – Alicja Ważna – poinformowała, że kierownictwo placówki na razie zdecydowało o odwołaniu zajęć w piątek (9 stycznia), ale z zastrzeżeniem, że po weekendzie sytuacja na drogach poprawi się. W obu przypadkach są to ustalenia portalu Interia. Redakcja dowiedziała się też od przedstawicieli kuratorium odpowiedniego dla regionu, że lekcje mogą zostać zawieszone również w kolejnym tygodniu stycznia – wszystko zależy od rozwoju wydarzeń.

Sytuacja ta jest niekomfortowa dla części rodziców. Jedna z mam uczennicy, która chodzi do podstawówki, przypomniała, że nie każdy może – w związku z decyzją danej szkoły o zawieszeniu zajęć – nagle „rzucić pracę i zostać z dzieckiem” w domu, by je przypilnować.

„Przechodzimy na naukę w trybie zdalnym”

Niedawno informowaliśmy o sytuacji w gminie Kozłowo, której wójtem jest Marek Wolszczak, a gdzie także odwołano zajęcia. „Przechodzimy na naukę w trybie zdalnym” – ogłaszały 5 stycznia (w poniedziałek) władze.

Samorząd informował, że w podejmowaniu decyzji przyświecała im „troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów”. M.in. w czwartek i piątek zajęcia lekcyjne w szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie odbywały się w formie zdalnej (czyli poprzez internetowe łącze). Wyjątkiem był zespół szkolno-przedszkolny, gdzie nauka prowadzona była hybrydowo (to, czy dany uczeń miał przychodzić do placówki, zależne było od tego, czy musiał do niej dojeżdżać).

