Wstrząsające sceny pod synagogą. Agresor wjechał w tłum, potem wyjął nóż

W czwartek (2 października) rano, w Anglii – na terenie Manchesteru – doszło do tragedii. Agresor miał najpierw wjechać samochodem z impetem w zbiorowisko ludzi, a potem wysiąść i wbiec do świątyni, by tam zadać obrażenia kolejnym osobom. Do tego celu użył ostrego narzędzia.

Na miejsce wezwano służby – funkcjonariusze na widok nożownika wyjęli broń i oddali w jego kierunku strzały. Agresor został zneutralizowany.

Policjanci z Greater Manchester opublikowali nowy komunikat prasowy. Dowiadujemy się z niego, ile osób zginęło w ataku.

Wielka Brytania. Wstrząsający atak nożownika w Manchesterze

Służby przekazały, że w ataku zginęły dwie osoby. Jedna z nich dosłownie wykrwawiała się na oczach ludzi – świadkiem tego jest jeden z mężczyzn, który zrelacjonował traumatyczne doświadczenie na antenie stacji BBC. Patrzył, jak poszkodowany kona na podłodze – był pracownikiem ochrony.

Z ustaleń British Broadcasting Corporation wynika, że w zdarzeniu ucierpiały jeszcze trzy osoby, których stan lekarze oceniają jako ciężki. Zostały ranione ostrym narzędziem – na ich ciałach odkryto rozległe rany. Inne osoby mają zaś obrażenia, które powstały wskutek zderzenia z samochodem.

Na platformie X można znaleźć materiały wideo, które powstały przy użyciu prywatnych smartfonów. Widać na nich, jak do leżącego na ziemi człowieka policja oddaje strzały. To napastnik, którego udało się zneutralizować.

Tragedia zbiegła się ze świętem żydowskim Jom Kipur

Warto zauważyć, że do tragedii doszło podczas Jom Kipur – to żydowskie święto, obchodzone z 1 na 2 października (w tym roku ze środy na czwartek). W Polsce nazwa tłumaczona jest jako Sądny Dzień.

To jedno z najważniejszych wydarzeń w judaizmie. Ma charakter pokutny. Przez dobę – od zachodu słońca dnia pierwszego do kolejnego zachodu – Żydzi przestrzegają ścisłego postu i unikają pracy. Ponadto nie mogą się myć czy współżyć (zasad jest jednak znacznie więcej).

