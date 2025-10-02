Zwolnienia w SOP. Tusk: Jak jestem z kogoś niezadowolony, to mu dziękuję

W pierwszej połowie września doszło do kradzieży samochodu, który należy do rodziny Tusków. Według medialnych ustaleń jest to pojazd, z którego na co dzień korzysta żona premiera – Małgorzata. Policja informowała, że pojazd znajdował się w okolicy domu szefa rządu w Sopocie. Wkrótce lokalizacja auta została namierzona przez służby – został porzucony na jednym z parkingów w stolicy Pomorza – w Gdańsku.

Na lotnisku w tym samym mieście zatrzymano też 41-latka, który planował wylot do Bułgarii. Usłyszał zarzuty: kradzieży z włamaniem, przywłaszczenia dowodu rejestracyjnego i fałszowania oznaczeń identyfikacyjnych auta. Jak niedawno podawaliśmy – powołując się na ustalenia śledczych (Prokuratury Rejonowej w Sopocie) – samochód zwrócono już rodzinie Tuska.

Zwolnienia w SOP

Sprawa na tym miała się jednak nie zakończyć. Dziennik „Super Express” twierdził, że w związku z kradzieżą auta Prezes Rady Ministrów miał udzielić reprymendy szefowi resortu spraw wewnętrznych i administracji – Marcinowi Kierwińskiemu. Miał też zażądać zmian kadrowych w Służbie Ochrony Państwa – zwolniony miał zostać szef oraz wiceszef zarządu ochrony premiera.

Rzeczniczka MSWiA, której zadano w tym kontekście pytanie, odpowiedziała, że szef SOP miał „wyciągnąć konsekwencje wobec dyrektora i wicedyrektora biura ochrony premiera” – cytuje Karolinę Gałecką portal Wirtualna Polska.

Tusk: Jak jestem z kogoś niezadowolony, to dziękuję mu

A co na to Tusk? Premier przebywa obecnie w Kopenhadze – w ramach szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Szef rządu zaznaczył w czwartek (2 października), że „nie zajmuje się oceną działania służb”. – Ja nie narzekam w żaden sposób na ochronę. (...) SOP staje na głowie nawet czasami. Ja się czuję za bardzo ochroniony, a nie za mało ochroniony – ocenił.

Czy kradzież samochodu, który należy do rodziny Tuska, miała jakikolwiek wpływ na zmiany personalne w SOP? – Jak jestem z kogoś niezadowolony, to dziękuję mu za współpracę i proponuję komuś innemu to zajęcie. (...) Więc proszę, nie trzeba spekulować, ja jestem tutaj bardzo konkretny w tych sytuacjach – podkreślił.

