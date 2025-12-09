Pacjentka szpitala wypadła z okna. Sprawą zajmuje się policja

W poniedziałek 8 grudnia około południa 34-letnia pacjentka oddziału położniczo-ginekologicznego wypadła z okna szpitala. Lokalny portal kamienskie.info podkreślał, że kobieta spadła z dużej wysokości.

Gryfice. Pacjentka wypadła z okna

Zdarzenie potwierdził rzecznik Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZZOZ) Medicam w Gryficach Łukasz Szyntor. Jak stwierdził, na terenie szpitala doszło do „tego rodzaju zdarzenia niepożądanego”. Nie podał szczegółów, tłumacząc się trwającymi działaniami służb.

Niewiele więcej informacji zdradziła rzeczniczka szczecińskiej prokuratury Julia Szozda. Jak mówiła, pacjentka przebywała na oddziale ginekologiczno-położniczym i to stamtąd miała wypaść z okna. Na to wskazują w każdym razie wstępne ustalenia śledczych. W tym momencie w stanie ciężkim 34-latka przebywa na oddziale intensywnej terapii, a medycy walczą o jej życie.

