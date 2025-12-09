Brigitte Macron wywołała oburzenie. Wszystko się nagrało

Występ komika Ary'ego Abittana w Paryżu został zakłócony przez protest czterech feministek. Mężczyzna podejrzewany jest o gwałt, o czym przypomniały cztery członkinie kolektywu #NousToutes. Kobiety miały na sobie maski z wizerunkiem satyryka i napisem „gwałciciel”. Skandowały też hasła pod jego adresem.

Oskarżany komik i pierwsza dama Francji

Przypomnijmy, że Abittan oskarżony o gwałt został w 2021 roku, ale w 2023 sprawę umorzono ze względu na brak dowodów. Artysta twierdził, że do współżycia doszło za zgodą, podczas śledztwa przyznano jednak, że ofiara doznała traumy. Brak skazania nie przeszkodził feministkom w zorganizowaniu protestu. Dzień po ich akcji z komikiem spotkała się Brigitte Macron, małżonka prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Abittan w rozmowie z pierwszą damą wyraził obawę przed kolejnym protestem. Brigitte Macron z uśmiechem stwierdziła jednak, że nie powinien być to problem. „Jeśli pojawią się te głupie s*** (fr. sales connes), wyrzucimy je” – powiedziała. Jej słowa zostały zarejestrowane i wywołały szerokie oburzenie.

Biuro pierwszej damy wydało oświadczenie, w którym tłumaczyło, że jej słowa były krytyką radykalnych metod protestujących kobiet, które uniemożliwiały występy artysty. Gromy posypały się jednak ze wszystkich stron politycznego spektrum. Podkreślano, że incydent był poważny, a słowa żony prezydenta co najmniej nieeleganckie, a według niektórych komentujących wręcz „bardzo seksistowskie”.

