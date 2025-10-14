Trump znów to zrobił. Reakcja Macrona mówi wszystko

W poniedziałek 13 października światowi przywódcy przylecieli do Egiptu na specjalny szczyt po podpisaniu porozumień pokojowych przez Izrael i Hamas. Wśród gości znaleźli się m.in. prezydent Turcji Recep Tayyiq Erdogan oraz szefowa włoskiego rządu Georgia Meloni. Polityków oficjalnie witał prezydent USA.

W trakcie spotkania w Szarm el-Szejk przywódcy m.in. Egiptu, Turcji i Kataru podpisali pokojowy plan dla Strefy Gazy po wojnie na Bliskim Wschodzie. W wydarzeniu nie brał udziału premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Trump uścisnął dłoń Macrona. Przywitanie przerodziło się w pojedynek

Donald Trump postanowił w nietypowy sposób przywitać się z Emmanuelem Macronem. Na nagraniach, które trafiły do mediów społecznościowych widać, że amerykański przywódca przez dłuższą chwilę mocno ściska dłoń prezydenta Francji i nie chce jej puścić. Trwające blisko trzydzieści sekund przywitanie szybko przemieniło się w siłowanie na ręce.

Jak donosił korespondent Polskiego Radia w Białym Domu – Marek Wałkuski – później, podczas wspólnego zdjęcia przywódców, Emmanuel Macron stanął daleko od prezydenta USA. Zachowanie polityka nie umknęło uwadze Donalda Trupa, który żartował, że „prezydent Francji jest dzisiaj nieco wycofany”.

Mocne uściski Donalda Trumpa

Nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Już w przeszłości Emmanuel Macron i Donald Trump wymienili mocne uściski dłoni. W trakcie szczytu NATO w maju 2017 roku „Washington Post” relacjonował, że „uścisk powitalny polityków był tak mocny, że politykom stężały twarze a knykcie zrobiły się białe”.

Z kolei 14 lipca tego roku w trakcie uroczystości z okazji zdobycia Bastylii, mocne powitanie między prezydentami trwało przeszło pół minuty.

