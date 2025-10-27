Rozsiewali plotki, że Brigitte Macron była mężczyzną. Są nowe informacje

27 października ruszyła pierwsza rozprawa ws. Brigitte Macron. Pierwsza dama Francji złożyła pozew ws. znęcania się nad nią 10 osób.

Na taką drogę zdecydowali się po pojawieniu się w przestrzeni publicznej plotek, sugerujących, że w przeszłości 72-latka była mężczyzną. Według internetowych „ustaleń” jej imię i nazwisko brzmieć miało Jean-Michel Trogneux, a w sieci cały czas krążą fotografie, wygenerowane m.in. przez sztuczną inteligencję, porównujące małżonkę prezydenta z Trogneux i doszukujące się licznych podobieństw w ich wyglądzie. Te rzeczywiście można dostrzec, ponieważ jest on jej bratem.

Macronowie mówią o „kampanii globalnego poniżenia”

W pozwie z lipca tego roku, który pierwsza dama wniosła wspólnie z małżonkiem w Stanach Zjednoczonych, zwracali uwagę, że powtarzane w sieci kłamstwa przez prawicową podcasterkę Candace Owens są „możliwe do zweryfikowania” – jak przypomina redakcja dziennika „The Guardian”. Jak zaznaczali Macronowie, internetem zawładnęła „groteskowa narracja”. W sieci wybuchła „kampania globalnego poniżenia”, a Brigitte Macron mierzy się dziś z „nieustannym znęcaniem się na skalę światową”. O tym, kto ma racje, zdecyduje wymiar sprawiedliwości w stanie Delaware (Delaware Superior Court).

„Guardian” przypomina, że proces o nękanie to jednak odrębna sprawa od tej o zniesławienie. Łącznie Macron oskarżyła w sierpniu 2024 r. 10 osób – ośmiu mężczyzn i dwie kobiety w wieku 41-60 lat. Będą sądzeni w Paryżu (staną przed Tribunal correctionnel de Paris). Grozi im do dwóch lat pozbawienia wolności. Nikt nie przyznaje się do winy. Zarzucono im złośliwe komentarze, które uderzały w orientację seksualną Macron, poddawały w wątpliwość jej biologiczną płeć, a także komentowały różnicę wieku, która wynosi aż 24 lata, co w opinii niektórych jest „pedofilią”.

Jean-Michel Trogneux to brat Brigitte

A kim jest Trogneux, czyli mężczyzna, którym w przeszłości rzekomo miała być Brigitte? To jej 80-letni brat – pisze redakcja dziennika.

To mieszkaniec Amiens (Francja) – razem z pierwszą damą mają jeszcze trójkę rodzeństwa. Co ciekawe, był on w przeszłości kilkukrotnie publicznie widywany w towarzystwie swojej siostry, m.in. podczas inauguracji prezydenckiej jej męża w 2022 r.

