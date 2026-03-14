Tak wkrótce będą wyglądały Mapy Google. Znamy szczegóły

Google zmienia Mapy dzięki asystentowi AI Gemini. Wprowadzona zostanie m.in. funkcja „Zapytaj Mapę”, która odpowiada na pytania dotyczące świata rzeczywistego w formie rozmowy. Będzie można np. zadać pytanie: „Moja bateria się wyczerpuje – gdzie mogę ją naładować bez konieczności stania w długiej kolejce po kawę?” lub „Czy jest jakiś publiczny kort tenisowy z oświetleniem, na którym mógłbym zagrać dziś wieczorem?”.

Kolejnym przykładem skorzystania z nowego rozwiązani to pytanie w stylu: „Wybieram się do Wielkiego Kanionu – czy są jakieś polecane miejsca, w których warto się zatrzymać po drodze?”. Wówczas przeanalizowane zostaną informacje z ponad 300 milionów miejsc, w tym recenzje od społeczności liczącej ponad 500 mln użytkowników. Wyniki będą spersonalizowane na podczas wyszukiwanych lub zapisywanych miejsc w Mapach.

Mapy Google po nowemu. Na razie USA i Indie. Co z Polską i innymi krajami?

„Zapytaj Mapę” będzie np. wiedziało, że dana osoba lubi restauracje wegańskie. Opcja jest już dostępne w USA i Indiach na urządzenia z systemem Android i iOS, a wkrótce pojawi się również na komputerach stacjonarnych. Nie wiadomo, kiedy funkcje pojawią się w innych krajach. Zaktualizowany zostanie również sposób wyświetlania wyznaczonej trasy. Zostanie odświeżona grafika, a wskazówki mają być bardziej intuicyjne, co pozwoli zachować koncentrację w czasie jazdy.

Widok 3D będzie odzwierciedlał budynki, wiadukty i ukształtowanie terenu. Aplikacja Mapy podświetli także kluczowe elementy drogi, takie jak pasy ruchu, przejścia dla pieszych, sygnalizację świetlną i znaki stopu, aby pomóc pewnie skręcić lub włączyć się do ruchu. W tym celu wykorzystae zostaną rzeczywiste zdjęcia z Street View i zdjęcia lotnicze. Jak podkreślono to „największa aktualizacja nawigacji od ponad 10 lat”.

Jedna prezentacja Google wystarczyła. Giełda straciła miliardy w dwa dniCzytaj też:

Generał spojrzał w mapy Google, MON reaguje. „Szczerze mówiąc, byłem zszokowany”