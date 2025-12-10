Ukradł matce auto, uciekał przed policją. Po zatrzymaniu przepraszał

We wtorek 9 grudnia około godziny 20:45 na jednej z ulic w Kunowie (woj. świętokrzyskie) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli samochód, którego kierujący wyprzedzał inne auto bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. Następnie w miejscowości Rudka na skrzyżowaniu ten sam pojazd z nadmierną prędkością wyprzedzał kolejny samochód.

Funkcjonariusze dokonali pomiaru prędkości auta. Wideorejestrator wskazał, że pojazd porusza się o 88 km/h szybciej niż zezwalają na to przepisy na tym odcinku drogi. Policjanci od razu postanowili zatrzymać do kontroli drogowej „pirata drogowego”, używając przy tym sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierowca kontynuował jednak jazdę.

Świętokrzyskie. 13-latek uciekał przed policją

Po przejechaniu około dwóch kilometrów funkcjonariusze dogonili uciekiniera. Ku ich zaskoczeniu okazało się, że za „kółkiem” pojazdu znajdował się 13-latek. Nastolatek swoje zachowanie tłumaczył tym, że obawiał się konsekwencji prawnych. Oświadczył również, na przejażdżkę autem należącym do matki udał się bez jej zgody i wiedzy dziadków, pod których opieką się znajdował. Od razu po zatrzymaniu przepraszał za to, co zrobił.

13-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem rodzinnym i nieletnich. „Apelujemy o rozsądek. Brak doświadczenia, umiejętności oceny ryzyka sprawia, że prowadzenie pojazdu w tak młodym wieku staje się zagrożeniem zarówno dla kierującego jak i innych uczestników ruchu drogowego” – poinformowała policja w komunikacie prasowym.

