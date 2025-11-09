Strzały w trakcie policyjnego pościgu. Młody mężczyzna uciekał ulicami Krakowa

Przed godziną 8 rano na ul. Kapelanka w Krakowie doszło do próby zatrzymania kierowcy renault do kontroli. Pojazd zwrócił uwagę funkcjonariuszy, przekraczając dozwoloną prędkość. Kierowca nie zareagował jednak na sygnały mundurowych i nie zatrzymał się do kontroli.

Kraków. Pościg i strzały

Za uciekającym ruszył policyjny pościg. Kierowca jechał do podkrakowskiego Zabierzowa. Funkcjonariusze postanowili oddać strzały do ściganego pojazdu. Po kilku kilometrach jego kierowca zatrzymał się i zaczął uciekać pieszo. Daleko jednak nie odbiegł, policjanci obezwładnili go po krótkim czasie.

Jak informuje stacja RMF FM, młody kierowca miał przy sobie środki odurzające. Na miejscu zdarzenia w miejscowości Budzyń trwają czynności z udziałem policji i prokuratury. Szczęśliwie nikt nie ucierpiał w niedzielnym zdarzeniu.

Czytaj też:

Uwierzył reklamie, chciał zarobić na akcjach. Wysłał blikiem łącznie 170 tysięcyCzytaj też:

Sprzątaczka pomyliła adresy. Właściciel domu strzelił jej w głowę