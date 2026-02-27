Dramatyczne sceny w Krakowie. To kolejna tragedia w tym miejscu

W czwartek, 26 lutego w krakowskich Opatkowicach doszło do tragicznego wypadku na torach. Około godziny 22:24 w rejonie ulicy Kłuszyńskiej pociąg relacji Kraków Główny – Oświęcim potrącił 31-letniego mężczyznę. Mimo wysiłków medyków i błyskawicznej akcji służb, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek w Krakowie. Mężczyzna nie żyje

Na miejscu natychmiast pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej, które oświetliły teren i udzielały wsparcia pasażerom – w pociągu znajdowało się około 100 osób, które na szczęście nie odniosły obrażeń.

Służby kolejowe wraz z przewoźnikiem szybko uruchomiły komunikację zastępczą, aby podróżni mogli kontynuować podróż. Pasażerowie musieli się jednak liczyć ze sporymi utrudnieniami, ponieważ ruch pociągów w okolicy został całkowicie wstrzymany.

Policja i prokuratura rozpoczęły szczegółowe śledztwo. Badane są m.in. okoliczności, w jakich mężczyzna znalazł się na torowisku, a także czy doszło do wypadku, czy innego zdarzenia.

Przesłuchiwane są osoby z obsługi pociągu, w tym maszynista, a zapisy rejestratorów są analizowane, by ustalić przyczyny wypadku i wykluczyć udział osób trzecich. Wyniki sekcji zwłok i raport z oględzin miejsca zdarzenia posłużą do pełnego wyjaśnienia okoliczności tragedii.

Kraków. Wypadek na torach. Nie żyje 16-latek

Jest to kolejny dramatyczny wypadek w krakowskich Opatkowicach w ostatnich dniach. W poniedziałek 16 lutego w godzinach popołudniowych pociąg Intercity relacji Bydgoszcz-Zakopane potrącił nastolatka.

Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji przekazała, że 16-letni poszkodowany odniósł na tyle poważne obrażenia, że jego życia nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia pozostają na razie nieznane. Ich wyjaśnieniem zajmują się odpowiednie służby.

