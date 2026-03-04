Rybacy pobili niesamowity rekord. Tyle ważyła gigantyczna płaszczka

Mężczyźni trudniący się połowem ryb wybrali się pewnego dnia nad najdłuższą rzekę na Półwyspie Indochińskim – Mekong, która sięga Chin (swoje źródła ma w górach Tangla na Wyżynie Tybetańskiej). Przepływa ona przez kilka krain – w tym m.in. przez Tajlandię czy Kambodżę.

Obywatele ostatniego z wymienionych państw wyciągnęli z niej płaszczkę słodkowodną (rybę z rodzaju Potamotrygonidae).

Ile ważył i mierzył okaz?

Rybacy złowili gigantyczną płaszczkę w rzece Mekong

Do zdarzenia, które na zawsze zapisało się w historii świata, doszło w czerwcu 2022 roku. Wyczynu dokonali lokalsi z okolic Koh Preah (ich imiona i nazwiska nie są znane).

Płaszczka rzeczna, którą wyciągnęli z wody, mierzyła dokładnie 3,89 metra (rozmiary ustalono poprzez rozwinięcie metrówki od jej pyska do ogona) i ważyła około 300 kilogramów. To niespotykana, gigantyczna ryba, która zajęła pierwsze miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Wcześniej za największy okaz słodkowodny uznawano suma europejskiego (pospolitego) – Silurus glanis – który ważył 293 kg.

Jak podaje dziennik „The Times of India”, naukowcy z projektu Wonders of the Mekong (wspieranego przez Uniwersytet Nevady w Reno), którzy przybyli na miejsce natychmiast, gdy tylko dowiedzieli się o wyczynie mieszkańców Koh Preah, pospiesznie „zmierzyli i oznakowali, a następnie wypuścili żywą płaszczkę z powrotem do rzeki Mekong”.

Kambodża. To już oficjalnie – padł nowy rekord!

Przedstawiciele Księgi Rekordów Guinnessa potwierdzili już, że wyczyn rybaków zasługiwał na wpisanie go do wykazu.

Płaszczki to ryby chrzęstnoszkieletowe spokrewnione z rekinami. Mogą mierzyć od kilkudziesięciu centymetrów do (niezwykle rzadko) nawet siedmiu metrów rozpiętości „skrzydeł” u największych mant, takich jak m.in. Mobula birostris. Iasa waha się od kilku kilogramów do nawet dwóch ton, przy czym słodkowodna Urogymnus polylepis potrafi ważyć ponad trzysta kilogramów.

Czytaj też:

Poszedł na ryby po „burzy stulecia”, przez cały dzień miał tylko jedno branie. Pobił rekordCzytaj też:

Ser pachniał rybą, masło cebulą. Jedna mała rzecz zatrzymała ten chaos