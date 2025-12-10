Tak szkoły chcą przygotować uczniów na najgorsze. Rozpoczął się nowy program

Urząd Miejski Wrocławia poinformował w środę 10 grudnia o rozpoczęciu w szkołach pilotażowego programu z zakresu bezpieczeństwa. Nastolatkowie z liceów w ramach tych szkoleń dowiedzą się, jak reagować w przypadku ataku napastnika, co robić z nieznaną przesyłką i jak reagować na różne inne wydarzenia.

Wrocław przygotowuje licealistów na kryzysowe zdarzenia

„To praktyczna wiedza, która może uratować życie i jest potrzebna każdemu z nas. Do końca tego roku odwiedzimy 4 szkoły, a w przyszłym chcemy dotrzeć do każdej” – zapowiadali urzędnicy w komunikacie na Facebooku. Akcja potrwa jeszcze przez kilka miesięcy.

Szkolenia we Wrocławiu prowadzi major rezerwy Jarosław Stelmach. – Dzieci świetnie współpracują i widać że jest im to potrzebne – zwracał uwagę. – Warto przygotowywać się na najgorsze scenariusze, też te wojenne. W szkołach trzeba umieć koordynować ten tłum w sytuacji zagrożenia – dodawał.

Bezpieczny Wrocław. Szeroko zakrojona akcja miasta

Wrocław mocno stawia na edukowanie mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa. Przeszkolił już urzędników, a od października rozpoczęto zajęcia dla mieszkańców. Mogą skorzystać z kilkugodzinnych warsztatów z obrony cywilnej, reagowania na sygnały alarmowe czy reagowania na zagrożenia militarne i naturalne, takie jak np. powodzie.

„3 spotkania i ponad 1500 wrocławian przeszkolonych – a jeszcze w tym roku program Bezpieczny Wrocław wchodzi do szkół!” – pisał na swoim profilu na Facebooku Jarosław Stelmach.

„Nauczyliśmy wrocławian pakować plecak ewakuacyjny, reagować na sygnały alarmowe, udzielać pierwszej pomocy, działać zgodnie z procedurami ewakuacji i wykorzystywać bezpieczne miejsca schronienia” – informował internautów.

Czytaj też:

Gen. Roman Polko: To bardzo niebezpieczna gra. Może dojść do rozbioru EuropyCzytaj też:

Ochrona zdrowia w czasie wojny. Wicepremier: Trzeba wzmocnić cztery kluczowe obszary